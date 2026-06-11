Ex Serkan behält Haus: Samira Yavuz wollte damals ausziehen

Samira Yavuz (32) und ihr Ex Serkan Yavuz (33) gehen seit Anfang 2025 getrennte Wege – und das auch räumlich. Nachdem sich das Paar getrennt hatte, war klar: Jemand muss das gemeinsame Zuhause in Dachau verlassen. Es war Samira, die mit den Kindern auszog und Serkan das Haus mit Garten überließ. Warum sie nach der Trennung nicht einfach im Haus blieb, obwohl das für sie und die Kinder eigentlich die bequemere Lösung gewesen wäre, hat die Reality-Bekanntheit nun in ihrem Podcast "Main Character Mode" erklärt.

Dabei machte Samira deutlich, dass ein Verbleib im gemeinsamen Zuhause für sie schlicht undenkbar gewesen wäre. "Ich wollte da nicht mehr bleiben. Es wäre für mich gar keine Option gewesen, dort zu bleiben. Die ganzen Erinnerungen und das Haus, du veränderst was, aber doch irgendwie nicht alles. Ich hätte es nicht gepackt", sagte sie im Podcast. Stattdessen habe sie das dringende Bedürfnis nach einem kompletten Neuanfang gehabt: "Ich war so voll auf: Ich muss mich jetzt neu errichten, erschaffen, neu wohnen, alles Kurs neu. Und deswegen bin ich da raus." Serkan blieb derweil in Dachau und nutzt das Haus mit Garten weiterhin.

Vor rund einer Woche ließ Samira ihre Follower bereits an einem ganz neuen Kapitel teilhaben: Sie ist aktuell offenbar auf Immobiliensuche. In einer Instagram-Story sagte sie: "Ich schaue mir gleich ein Haus an. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass ich gerne etwas Eigenes hätte." Ihr Fokus habe auf dem Münchner Westen gelegen. Doch dort seien die Angebote oft happig. Trotzdem klang es, als lasse sie nicht locker: "Ein Eigenheim ist ja schon was Nettes und deswegen schaue ich immer wieder, was sich so anbietet. Also falls jemand sein Grundstück im Münchner Westen loswerden will – ich bin hier."

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Urlaub, September 2025

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Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

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Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024