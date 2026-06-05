BsF-International-Franz wird von ihr "in flagranti" erwischt

Drama auf dem Hof von Bauer Franz aus Österreich: In einer Folge von Bauer sucht Frau International gerät der 53-Jährige in ein echtes Liebes-Wirrwarr. Seine beiden Hofdamen Silke und Simone kämpfen gleichermaßen um sein Herz, doch die Situation spitzt sich auf unerwartete Weise zu. Beim gemeinsamen Stockschießen treten die beiden Frauen gegeneinander an, wobei Küsse als Belohnung winken. Simone gewinnt zwei der drei Runden und sichert sich neben einem Pokal auch zwei Küsse von Franz. "Ich hoffe aber, dass ich nicht nur als Siegerin beim Stockschießen hervorgehe, sondern auch als Siegerin bei ihm", erklärt Simone danach.

Doch Silke gibt sich damit nicht geschlagen. Am nächsten Morgen nutzt sie eine ruhige Gelegenheit und schleicht sich mit Franz in den Hühnerstall, um gemeinsam die Tiere zu füttern. Dort gesteht er ihr: "Ich habe Schmetterlinge im Bauch und die flattern. Die flattern zu dir." Die beiden fallen sich in die Arme – und knutschen. Ausgerechnet in diesem Moment betritt Simone den Stall auf der Suche nach Franz und erwischt die beiden "in flagranti im Hühnerstall", wie sie es selbst nennt. Eine Umarmung habe sie gesehen, mehr nicht. Für sie ein irritierendes Erlebnis, zumal auch sie ihre Gefühle für Franz immer stärker werden fühlt. "Ich habe Franz unheimlich gern, ich hab ihn lieb. Ich merke, es wird immer mehr", gibt sie zu.

In der aktuellsten Folge wird Franz dann ein Ultimatum gestellt: Silke und Simone erwarten von dem Bauern eine Entscheidung. Diese fällt ihm sichtlich schwer. Doch am Ende konnte sich Silke einen festen Platz in Franz' Herzen sichern. Simone nimmt die Entscheidung mit Fassung. Der Tiroler und seine Auserwählte fallen sich glücklich in die Arme. Zu seiner Entscheidung dürfte auch der Fakt beigetragen habe, dass Silke bereit wäre, zu ihm auf den Hof zu ziehen. Bei Simone sah das ein wenig anders aus.

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