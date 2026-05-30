Fünftes Baby? Vogue Williams und Spencer sind uneinig

Vogue Williams (40) und Spencer Matthews (37) sind sich in einer Frage gerade offenbar nicht einig: Wie viele Kinder soll die Familie noch bekommen? Das Paar hatte erst vor Kurzem bekannt gegeben, dass Vogue ihr viertes Kind erwartet. Die 40-Jährige zeigte stolz ihren wachsenden Babybauch während eines Familienurlaubs – gemeinsam mit Spencer und den drei gemeinsamen Kindern Theodore, Gigi und Otto. Doch während die Schwangerschaft noch frisch ist, schwärmt Spencer bereits von einem weiteren Baby. Gegenüber dem Magazin Closer sagte der 37-Jährige: "Ich finde, Baby Nummer fünf klingt gut. Vogue ist ja Irin, weißt du. Es wird nicht lange dauern, bis sie ein fünftes haben möchte, da bin ich mir sicher. Ich kann es kaum erwarten!"

Vogues Meinung dazu fällt jedoch ganz anders aus. In einer Folge ihres Podcasts "Vogue and Amber" stellte sie klar: "Ein fünftes Baby wird es nicht geben – nein, nein. Ich kann nicht... Die Leute sagen: 'Oh, herzlichen Glückwunsch' und schauen mich an, als wäre ich völlig verrückt, dass ich ein viertes Kind bekomme." Gleichzeitig berichtete Vogue, dass sie wegen negativer Online-Kommentare über ihre Ehe und den Kinderwunsch verletzt sei – besonders während der Zeit, in der das Paar versucht hatte, schwanger zu werden.

Dass das Paar seinen vierten Nachwuchs erwartet, machte es im April öffentlich. Damals bestätigten Vogue und Spencer die Baby-News mit neuen Fotos auf Instagram. Auf den Schnappschüssen sind Vogue und Spencer am Strand zu sehen. Dabei zeigt die Moderatorin stolz ihren wachsenden Babybauch, während Spencer liebevoll eine Hand darauf legt. Weitere Details wie einen Geburtstermin oder das Geschlecht behielten sie aber für sich.

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Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews bei den EE Bafta Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall, London

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kids

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer, April 2026