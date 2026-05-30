"Körper versagt": Vogue Williams über ihre Fehlgeburten

Vogue Williams (40) hat sich emotional über zwei Fehlgeburten geöffnet, die sie vor ihrer aktuellen Schwangerschaft erlebt hat. Im Podcast "Great Company" mit Jamie Laing (37) sprach die irische Moderatorin und Realitystar offen über die schmerzhaften Erlebnisse – darunter ein besonders einschneidender Verlust vor rund einem Jahr. Damals war sie bereits in der zwölften Schwangerschaftswoche, als sie beim Scan erfuhr, dass der Embryo nicht gewachsen war und ihr Körper die Fehlgeburt nicht von selbst eingeleitet hatte. Jetzt erwartet die 40-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann Spencer Matthews (37) ihr viertes Kind.

In dem Gespräch beschrieb Vogue, wie sich die Diagnose beim Zwölf-Wochen-Scan angefühlt hatte: "Er hatte die Fruchtblase. Aber der Embryo war nicht gewachsen, mein Körper dachte immer noch, er wäre schwanger." Sie schilderte, wie sie sich in dieser Zeit geschämt hatte, allen, denen sie die Neuigkeit bereits mitgeteilt hatte, wieder absagen zu müssen. "Ich fühlte mich irgendwie dumm, so als hätte mein Körper versagt", erklärte sie. Halt fand sie unter anderem dadurch, dass sie sich mit den Erfahrungen anderer betroffener Frauen beschäftigte: "Ich habe einfach gemerkt, dass es so vielen passiert. Buchstäblich jeder zweiten Frau." Auch Spencer meldete sich zu Wort und beschrieb den Weg zur Schwangerschaft diesmal als "holprig" – sie seien aber trotz allem "sehr dankbar".

Vogue und Spencer, die das Geschlecht des Babys noch für sich behalten wollen, heirateten 2018 und sind bereits Eltern von drei Kindern: Sohn Theodore, Tochter Gigi und Sohn Otto. Vogue machte in dem Podcast zudem deutlich, dass sie Schwangerschaften grundsätzlich als sehr belastend empfindet – und zwar unabhängig von den Fehlgeburten. "Wenn ich die Schwangerschaft überspringen könnte, würde ich lieber zehnmal gebären, als die Schwangerschaft durchzumachen", sagte sie. Die Geburt selbst sehe sie dagegen entspannter: "Ich freue mich darauf, muss ich sagen. Alle sind so nett zu einem, wenn man gebärt."

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Getty Images Vogue Williams bei den BAFTA TV Awards 2023

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kids

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer, April 2026