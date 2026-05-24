Vogue Williams und Spencer behalten Baby-Geschlecht für sich

Vogue Williams (40) und Spencer Matthews (37) wissen bereits, welches Geschlecht ihr viertes Kind haben wird – doch verraten wollen sie es vorerst nicht. Das Paar hält die Information bewusst zurück, bis das Baby auf der Welt ist. Gegenüber der Nachrichtenagentur Press Association bestätigte Spencer, dass beide schon im Bilde sind: "Wir wissen es, aber wir lassen es eine Überraschung bleiben." Auch die drei älteren Geschwister Theodore, Otto und Gigi fiebern dem Zuwachs bereits entgegen. "Sie können es kaum erwarten, bis das Baby kommt", sagte der Realitystar.

Spencer beschrieb seine Kinder liebevoll als "ein kleines Wolfsrudel", das aufeinander aufpasst und zusammen spielt. Seiner schwangeren Frau gehe es bestens: "Sie ist eine sehr starke, großartige Frau. Sie trägt die Schwangerschaft wunderschön und sieht fantastisch aus." Besonders Tochter Gigi werde das Baby wohl besonders ins Herz schließen, ist sich Spencer sicher: "Gigis Lieblingsspielzeug sind Babypuppen. Ich denke, sie wird es von Anfang an abgöttisch lieben."

Parallel zur Schwangerschaft seiner Frau bereitet sich Spencer auf eine seiner bisher härtesten sportlichen Herausforderungen vor. In einer 24-Stunden-Nonstop-Aktion will er alle sechs möglichen Routen auf den Mount Snowdon in Wales laufen – insgesamt rund 92 Kilometer. Endurance-Events sind für den ehemaligen "Made in Chelsea"-Star keine Neuheit: 2024 stellte er einen Weltrekord auf, indem er 30 Marathons in 30 Tagen durch die jordanische Wüste lief, und 2025 absolvierte er sieben Triathlons auf sieben Kontinenten in nur 21 Tagen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews bei den EE Bafta Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall, London

Anzeige Anzeige

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kids