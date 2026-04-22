Nach Fehlgeburten: Vogue Williams schwärmt vom Babyglück

Vogue Williams (40) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Die TV-Beauty genießt mit ihrem Ehemann Spencer Matthews (37) und den drei Kindern Theodore, Gigi und Otto einen Familienurlaub auf St. Barts – und genau dort verriet sie jetzt, dass Baby Nummer vier unterwegs ist. Für das Verkündungsfoto am Strand stellte sich der durchtrainierte Spencer oben ohne neben seine schwangere Frau und streckte im Spaß seinen Bauch heraus, als wäre er selbst guter Hoffnung. In ihrer ersten TV-Schalte seit der Ankündigung plauderte Vogue in der Sendung "This Morning" mit Ben Shephard und Cat Deeley über den Schnappschuss – und stichelte liebevoll gegen ihren Mann: Der Realitystar lege gerade erst recht einen Fitnessendspurt hin.

"Spencer ist zu besessen von seinem Aussehen", stellte Vogue im Talk klar. Sie habe sogar das Gefühl, ihr Mann werde in ihren Schwangerschaften noch definierter: "Ich finde, er wird extra muskulös, wenn ich schwanger bin, einfach nur, um mich zu ärgern", scherzte die Moderatorin. Dabei fühle sie sich in ihrer aktuellen Schwangerschaft so wohl wie lange nicht mehr. Sie sei über den Punkt hinaus, an dem sie sich "wie der Tod" gefühlt habe, und glaube, ihr Glow komme auch daher, dass sie seit Monaten keinen Alkohol angerührt habe. Die Kids seien völlig aus dem Häuschen über das neue Geschwisterchen, berichtete die vierfache Bald-Mama weiter – nur Söhnchen Otto habe eine besondere Vorstellung vom Baby und wünsche sich am liebsten, "wieder zurück in Mamas Bauch" zu kriechen.

Hinter Vogue und Spencer liegt jedoch auch eine schmerzhafte Zeit: Die 40-Jährige berichtete in einem Video auf ihrem YouTube-Kanal offen über zwei Fehlgeburten. Die erste erlebte sie rund um die vierte Schwangerschaftswoche, die zweite entdeckte sie erst bei einem Zwölf-Wochen-Ultraschall, bei dem festgestellt wurde, dass der Embryo nicht gewachsen war. "Ich habe mich wirklich geschämt, allen Bescheid geben zu müssen – dabei ist es nichts Beschämendes, aber das war einfach eine Emotion, die ich hatte", erklärte sie. Diese Erfahrungen begleiten sie bis heute: "Ich bin immer nervös und manchmal bin ich dankbar, dass ich mich die ganze Zeit so krank fühle, weil ich dann weiß, dass es da ist." Das Paar, das 2018 geheiratet hat, gab die Schwangerschaft vergangene Woche im Urlaub auf St. Barts bekannt.

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer, April 2026

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Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews bei den EE Bafta Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall, London

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kids