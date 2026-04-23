Nach Zoff: So ist Verhältnis von Anne Wünsche und Henning

Anne Wünsche (34) und ihr Ex Henning Merten (35) kommen einfach nicht auf einen grünen Zweig. Nachdem die beiden sich öffentlich im Netz mit zahlreichen Statements eine regelrechte Schlammschlacht geliefert haben, spricht die Erotik-Influencerin jetzt mit Promiflash über das aktuelle Verhältnis der beiden. Das Bild, das sie dabei zeichnet, ist alles andere als harmonisch: "Das Verhältnis ist schwierig und wir haben wirklich nur für das Wichtigste Kontakt. Für mehr bin ich auch nicht mehr bereit. Ich habe wirklich Jahre versucht, ein anderes Verhältnis aufzubauen."

Sie habe jahrelang versucht, eine bessere Basis zu schaffen – zuletzt noch im Januar, als sie um ein persönliches Treffen bat, um die Dinge friedlich zu klären. Doch aus ihrer Sicht blieb das ohne Ergebnis: "Nur geht es bei Machtspielen nicht um Frieden, sondern darum, seine Wünsche durchzuboxen. Also habe ich aufgegeben." Ihr Fazit fällt deutlich aus: "Ich habe jeglichen Respekt vor ihm verloren." Mit ihrer Tochter hält sie dennoch Kontakt, über ein eigenes Handy, das Juna inzwischen besitzt. Dabei halte sie sich allerdings bewusst zurück, wie sie Promiflash verrät: "Nur habe ich immer das Gefühl, dass er mitliest."

Schon bald verbringt Anne wieder mehr Zeit mit ihrer kleinen Tochter. "Freue mich aber sehr auf die Zeit mit ihr", schwärmt sie gegenüber Promiflash. 2011 lernten sich Anne und Henning kennen. Sie waren rund acht Jahre ein Paar und wollten sogar heiraten. Im Jahr 2019 gaben sie dann auf Social Media ihre Trennung bekannt. Mittlerweile ist Anne noch einmal Mama eines Sohnes geworden, während Henning sein Herz an Denise Merten (35) verschenkt hat.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / henningmerten Henning Merten im August 2024

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Imago Anne Wünsche und Henning Merten, 2016

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