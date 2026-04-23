Neuer "Scary Movie"-Trailer nimmt "Michael" auf die Schippe

Der neue "Scary Movie"-Teil ist noch nicht einmal im Kino und sorgt schon für reichlich Kontroversen. Wer die Filmreihe kennt, weiß: Es werden große Franchises, meist Horrorfilme, gnadenlos auf die Schippe genommen, und dabei wird fleißig mit der sprichwörtlichen Gürtellinie gespielt. Im sechsten Teil, der noch in diesem Jahr Premiere feiern wird, geraten aber nicht nur Horrorfilme ins Fadenkreuz, sondern offenbar auch das Biopic "Michael" über Michael Jackson (†50). Im neuesten Trailer ziehen die Produzenten der Horror-Komödie sich Kenan Thompson (47), bekannt aus Saturday Night Live, heran. Dieser tritt als Double des King of Pop auf und dazu kommt der einleitende Satz: "Nur ein einziger Künstler hat seine Fans wirklich berührt." Dabei handelt es sich vermutlich um eine extrem schwarzhumorige Anspielung auf die Missbrauchsvorwürfe gegen den Sänger.

Aber auch darüber hinaus lässt Komiker Kenan kein Michael-Jackson-Klischee aus. Er trägt im Studio MJs berühmte Glitzeruniform mitsamt einem weißen Handschuh, imitiert seinen Gesang und probiert sich an den vertrauten Tanzschritten wie beispielsweise dem Moonwalk – nur dass er anders als Michael dabei ungewollt seine Background-Tänzer verprügelt. Zudem zeigt sich der US-Amerikaner im Clip mit einem Lama als Haustier, was eine Anspielung auf Michaels Schimpansen Bubbles ist, der jahrelang auf der Neverland Ranch lebte. Bisher ist nicht klar, ob die Macher von "Scary Movie" Kenans Rolle in dem Film weiterführen oder sie aktuell nur den Hype um das frisch erschienene Biopic als clevere Promo nutzen – die Aufmerksamkeit der Zuschauer haben sie damit aber sicher.

"Scary Movie 6" ist das große Comeback der Filmreihe nach 13 Jahren. Fans der politisch inkorrekten Streifen sind schon jetzt gespannt, was die Produzenten sich dieses Mal ausgedacht haben. 2000 kam der erste Teil in die Kinos und sorgte für ordentlich Aufsehen. Kultfilme und Serien wie Scream, "Blair Witch Project" oder Buffy – Im Bann der Dämonen sowie popkulturelle Phänomene werden hier knallhart mit Witzen veräppelt, die eigentlich vor nichts Halt machen. Trotzdem hat die Reihe bis heute eine große Fangemeinde. Zum Cast gehörten damals Anna Faris (49), Regina Hall (55) und Shannon Elizabeth (52). Die Besetzung blieb in den Nachfolgern meist gleich, wurde aber immer wieder ergänzt – erst Teil fünf wurde völlig neu gecastet, unter anderem hatte Ashley Tisdale (40) die Hauptrolle. Nun kehrt "Scary Movie" nicht nur mit der Handlung, sondern auch mit dem Cast zu seinen Wurzeln zurück.

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Imago Marlon Wayans als Shorty in "Scary Movie 6"

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Getty Images Michael Jackson, Sänger

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Getty Images Kenan Thompson im Juni 2019