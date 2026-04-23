Eminems Tochter Alaina Scott teilt die Fotos von der Geburt

Eine Woche nach der Geburt ihrer Tochter Scottie hat Alaina Scott (33) jetzt emotionale Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem Kreißsaal auf Instagram geteilt. Die Fotos zeigen die 33-Jährige kurz nach der Geburt am 14. April, als sie ihre Kleine zum ersten Mal in den Armen hielt. Ihr Mann Matt Moeller steht sichtlich bewegt an ihrer Seite. "Kaum haben wir geblinzelt, ist schon eine Woche vergangen, seit wir eine Familie geworden sind, und doch fühlt es sich irgendwie so an, als hätten wir sie schon unser ganzes Leben lang geliebt", schrieb die Tochter von Rapper Eminem (53) dazu auf der Plattform.

In einem langen, persönlichen Post beschrieb Alaina ihre ersten Tage als Mutter mit ganz gemischten Gefühlen: "Jeden Tag verändert sie sich ein kleines bisschen, und das ist herzzerreißend und herzerwärmend zugleich. Ich möchte einfach nur, dass die Zeit stillsteht, während ich jedes Detail von ihr aufsauge." Besonders bewegt hat sie dabei, wie sehr sich ihr Mann in die Kleine verliebt hat: "Sie kennenzulernen, sie zu lieben und einfach nur ihre Mama zu sein, ist ein Gefühl, das ich niemals in Worte fassen kann, und zu sehen, wie er eine Bindung zu ihr aufbaut und sie liebt, heilt Teile von mir, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie Heilung brauchten. Wir haben gebetet und gebetet für dieses kleine Wunder, und ich bin einfach so verdammt dankbar, mein Scottie-Mädchen in meinen Armen zu halten. Danke, Gott."

Dass Alaina und Matt so gerührt über die Ankunft von Scottie sind, hat einen besonderen Grund. Wie die frisch gebackene Mama bereits im November 2025 auf Instagram offen gemacht hatte, war der Weg zur Schwangerschaft für das Paar mit großem emotionalen Druck verbunden. Monat für Monat hatten die beiden auf das erhoffte Baby gehofft und gebetet, bis sich der Wunsch schließlich erfüllte. Dieses Kapitel scheint die junge Mutter nun noch dankbarer zu machen – so dankbar, dass sie sich offenbar noch viele weitere Kinder vorstellen kann. Unter einem Kommentar einer Verhütungs-App schrieb Alaina, dass sie jetzt schon "100 weitere" Kinder wolle.

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Instagram / alainamariescott Alaina Scott und Tochter Scottie

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Instagram / alainamariescott Alaina Scott, Matt Moeller und Tochter Scottie

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Instagram / alainamariescott Alaina Scott teilt ihre emotionale Reaktion auf ihre Schwangerschaft auf Instagram