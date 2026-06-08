Molly-Mae und Tommy Fury verraten endlich Babygeschlecht

Das Geheimnis ist gelüftet: Molly-Mae Hague (27) und Tommy Fury (27) haben das Geschlecht ihres zweiten Kindes enthüllt – und es ist ein Junge! Das Paar teilte die süße Neuigkeit in einem Video auf Instagram, in dem die kleine Familie erstmals vollständig in Farbe zu sehen ist. Besonders rührend: Töchterchen Bambi trifft ihren kleinen Bruder zum ersten Mal – und scheint vollkommen entzückt zu sein.

In dem Video möchte und darf Bambi den Neugeborenen direkt auf den Arm nehmen. Molly-Mae macht die Geschwister dabei liebevoll miteinander bekannt: "Da ist dein kleiner Bruder", erklärt die Influencerin ihrer Erstgeborenen. Die Freude der großen Schwester ist dabei deutlich zu spüren. Wie ihr Bruder heißt, ist hingegen noch nicht bekannt – seinen Namen hat das Paar bislang für sich behalten.

Die Geburt ihres zweiten Kindes hatten Molly-Mae und Tommy erst vor wenigen Tagen mit einem emotionalen Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram öffentlich gemacht. Darauf war die vierköpfige Familie erstmals gemeinsam zu sehen – nur eben noch nicht in Farbe, um das Geschlecht noch geheim zu halten. Dazu schrieb Molly-Mae schlicht: "... und dann waren es 4". Für die beiden ist es nach Tochter Bambi, die im Januar 2023 zur Welt kam, das zweite gemeinsame Kind.

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit Tochter Bambi und Baby

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Furys Tochter Bambi mit ihrem Bruder

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit Tommy Fury, Tochter Bambi und dem Baby, Juni 2026