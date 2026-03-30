Nimmt sich Eric Sindermann Kritik an seiner Mode zu Herzen?

Eric Sindermann (37) feierte am Freitag im Hofbräu Wirtshaus in Berlin sein großes Comeback als Modedesigner. Der Realitystar, der auch unter dem Namen Dr. Sindsen bekannt ist, präsentierte dort seine neuen Designs. Im Gespräch mit Promiflash erzählte der 37-Jährige, wie er mit negativen Stimmen zu seiner Mode umgeht. "Ich gehe generell immer mit Kritik um, aber ich war schon immer so gestrickt. Wenn alle gleich aussahen, wollte ich immer anders aussehen. Ich habe mich schon immer als etwas Besonderes gesehen", erklärte Eric.

Für den Modemacher gehört das Anderssein zum Markenkern. Entsprechend beschreibt er auch seine neue Linie: "Ich habe immer schon gesehen, ich bin außergewöhnlich. Und diese Mode ist ja auch außergewöhnlich, die ich mache. Und diese Mode ist auch für alle bezahlbar, die auf Barock stehen – und genau deswegen bin ich der Designer des Volkes", erklärte er Promiflash. Damit unterstreicht Eric nicht nur seinen Anspruch auf Extravaganz, sondern auch sein Ziel, die Preise so zu gestalten, dass die Klamotten für jeden erschwinglich sind, der seinen opulenten Stil liebt.

Privat läuft es bei Eric derzeit ebenfalls gut. Der Unternehmer ist seit Kurzem mit seiner neuen Freundin Chayenne zusammen, die er auf ungewöhnliche Weise kennengelernt hat. Als er seinen Chihuahua Napoleon zum Hundesalon brachte, funkte es zwischen den beiden. Chayenne kümmerte sich um Erics Vierbeiner, schnitt ihm das Fell und die Krallen – und eroberte dabei auch das Herz des Realitystars. Zuvor hatte Eric in den vergangenen Jahren nur einen treuen Begleiter an seiner Seite gehabt, wie er selbst erzählte: seinen geliebten Hund Napoleon. Es scheint, als habe der Designer und Realitystar nun sein Glück gefunden – beruflich und privat.

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Imago Eric Sindermann bei der Dr.Sindsen Fashion Show Ikone im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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ActionPress Eric Sindermann bei der Podcast-Premiere von Gina-Lisa Lohfink in Berlin

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dr.sindsen Realitystar Eric Sindermann mit Freundin Chayenne, März 2026