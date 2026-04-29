"Manipuliert": Eric Sindermanns Ex will über ihn auspacken

Das Beziehungsende von Eric Sindermann (37) und seiner Ex-Freundin Chayenne wird immer turbulenter. Nachdem der Realitystar und Designer Eric bereits via RTL berichtet hatte, dass er die Beziehung wegen eines Betrugs beendet habe, meldet sich nun Chayenne auf Instagram zu Wort – und macht dabei schwere Vorwürfe gegen ihren Ex. In einem Statement, das sie in ihrer Story teilte, schreibt sie, Eric habe sie "tagtäglich niedergemacht, manipuliert und emotional fertiggemacht". Von einer echten Beziehung könne man laut ihr ohnehin kaum sprechen.

Chayenne lässt in ihrem Statement außerdem durchblicken, dass sie nach der Trennung jemanden geküsst habe – eine Person, die auch Eric kennt. Gewissensbisse hat sie dafür keine: "Ich habe kein schlechtes Gewissen, dass ich jemanden in der Zeit danach geküsst habe, auch wenn die beiden sich kennen", schreibt sie. Das sei ihr schlicht egal. Darüber hinaus kündigt sie an, sich noch ausführlicher zu den Ereignissen äußern zu wollen: "Mein Statement zu allen Beteiligten folgt noch und dann droppe ich wirklich mal alles."

Mit einem letzten Satz in ihrem Post teilt Chayenne auch noch gegen alle anderen Beteiligten aus und zeigt sich "menschlich komplett enttäuscht, was Leute nur für die Klicks, Reichweite und Fernsehauftritte machen". Eric hatte die Beziehung damals erst nach rund einem Monat öffentlich gemacht, ehe sie nach wenigen weiteren Wochen schon wieder vorbei war. Laut seiner eigenen Darstellung gestand Chayenne den Seitensprung und entschuldigte sich mehrfach dafür. Wie es für die beiden privat weitergeht, bleibt vorerst offen – fest steht nur, dass der Streit um ihre vergangene Beziehung inzwischen vor den Augen der Öffentlichkeit ausgetragen wird.

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dr.sindsen Realitystar Eric Sindermann mit Freundin Chayenne, März 2026

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Imago Eric Sindermann und Chayenne im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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Imago Eric Sindermann, September 2025