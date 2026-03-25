Comeback als Modekönig: Das ist Eric Sindermanns Inspiration

Eric Sindermann (37) hat am Freitag im Hofbräu Wirtshaus in Berlin sein großes Comeback als Modedesigner gefeiert und vor Ort seine neue Kollektion präsentiert. Im Interview mit Promiflash sprach der Realitystar offen über die Hintergründe seiner Fashionshow und erklärte, warum dieser Auftritt für ihn so bedeutsam ist. "Ja, erst mal natürlich, um auch wieder so ein wenig stattzufinden, weil ich war wirklich so anderthalb Jahre komplett raus", verriet er. Die lange Auszeit habe auch Spuren hinterlassen: "Es hat auch mit meinem Selbstwert irgendwas gemacht, weil ich immer gewohnt war, Promi zu sein. Realitystar. Aber irgendwie ist es echt mies gelaufen für mich in letzter Zeit und deswegen muss ich mich wieder nach oben arbeiten", so Eric.

Neben seiner Rückkehr ins Fernsehen will der frisch verliebte TV-Star nun auch mit seiner Mode wieder durchstarten. Doch dabei soll es nicht bleiben: Eric hat bereits weitere Pläne in der Pipeline. "Und neben dem TV muss ich auch mit meiner Mode einfach wieder nach vorn kommen. Ja, und mit Hundeprodukten. Das ist ja das Nächste, was ich jetzt mache", erklärte er. Eine eigene Linie für Hunde steht also ebenfalls auf seiner Agenda und soll sein Comeback abrunden.

Was die Inspiration für seine Designs angeht, orientiert sich Eric an royaler Pracht vergangener Epochen. "Generell war ich schon immer jemand gewesen, dem die barocke Epoche sehr gut gefallen hat. Beziehungsweise es war immer das, was mich interessiert hat. Ich habe Königshäuser geliebt. Ich habe Könige geliebt. Und genau deswegen ist mein Style", schwärmte der Designer. Seine Fashionshow im Hofbräu Wirtshaus war für Eric der erste große Schritt zurück ins Rampenlicht, nachdem er sich in den vergangenen Monaten rar gemacht hatte. Mit seiner Liebe zum Barock und zu königlichen Häusern will er nun modisch neue Akzente setzen.

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ActionPress / AEDT Eric Sindermann, Februar 2025

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Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Januar 2025

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Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann mit seinem Hund Napoleon