Stolz: Aubrey Plaza strahlt mit Babybauch neben Chris Abbott

Strahlend und mit sichtbarem Babybauch zeigte sich Aubrey Plaza (41) am Sonntag bei den Tony Awards in der Radio City Music Hall in New York City. An ihrer Seite: ihr Partner Christopher Abbott (40), der an diesem Abend als Schauspieler im Rampenlicht stand. Für die beiden war es der erste gemeinsame Auftritt auf einem Red Carpet, seitdem die Schwangerschaftsnews im April öffentlich gemacht worden war. Aubrey erschien in einem langen schwarzen Säulenkleid mit weißen Nadelstreifen von Chanel. Ihr Haar trug sie laut People offen, und sie hatte sich bewusst für ein schlichtes Accessoire-Styling entschieden. Während sie liebevoll ihren Bauch umfasste, wirkte sie sehr elegant. Christopher trug einen schwarzen Samtblazer, ein weißes Hemd, eine schwarze Krawatte und eine schwarze Hose.

Christopher war bei der Preisverleihung als bester Nebendarsteller in einem Theaterstück für seine Rolle als Biff Loman in der Neuinszenierung von Arthur Millers "Death of a Salesman" nominiert. Das Stück erhielt insgesamt neun Tony-Nominierungen, darunter auch für Nathan Lane als besten Hauptdarsteller und Laurie Metcalf (70) als beste Nebendarstellerin. Moderiert wurde die Verleihung in diesem Jahr von Sängerin Pink (46). Aubrey sprach zuvor im Podcast "SmartLess" bei den Gastgebern Jason Bateman (57), Will Arnett (56) und Sean Hayes erstmals öffentlich über ihre Schwangerschaft: "Nun ja, da ist ein Baby in mir", sagte sie und fügte hinzu: "Ich wollte schon immer wissen, wie das so ist, weißt du? Das Ganze scheint so interessant zu sein." Christopher äußerte sich erstmals in einem Interview im Rahmen der "Today"-Show zu der Neuigkeit, in dem er mit einem Augenzwinkern auf die Frage reagierte, ob er sich Glückwünsche gefallen lasse: "Ich dachte, Sie meinen wegen meiner Tony-Nominierung!"

Aubrey und Christopher kennen sich bereits seit 2019, als sie gemeinsam für den Independentfilm "Black Bear" vor der Kamera standen, den sie anschließend beim Sundance Film Festival 2020 präsentierten. Zuletzt arbeiteten sie auch auf der Theaterbühne zusammen: Im Off-Broadway-Stück "Danny and the Deep Blue Sea" waren beide von Oktober 2023 bis Januar 2024 zu sehen. Bereits im April, zu der Eröffnungsnacht von "Death of a Salesman", waren die beiden gemeinsam bei einer Party gesichtet worden. Rund eineinhalb Jahre nach dem Tod ihres Ehemannes, Regisseur Jeff Baena (†47), scheint die The White Lotus-Darstellerin wieder in eine glückliche Zukunft zu steuern: "Es war eine wunderschöne Überraschung nach einem emotionalen Jahr", wird ein Insider laut People zitiert. "Sie fühlen sich sehr gesegnet."

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Getty Images Christopher Abbott und Aubrey Plaza bei den 79. Tony Awards in der Radio City Music Hall in New York City.

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Getty Images Aubrey Plaza und Christopher Abbott bei der Premiere von "Danny And The Deep Blue Sea", November 2023

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Getty Images Jeff Baena und Aubrey Plaza, August 2014