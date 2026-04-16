Victoria Beckham feiert Geburtstag schon einen Tag früher

Ihren 52. Geburtstag feiert Victoria Beckham (51) bereits ein paar Tage früher – und das in großem Stil. Die Designerin und Sängerin, die am Freitag offiziell Geburtstag hat, startete ihre Feierlichkeiten am Mittwoch im Restaurant Casadonna in Miami. An ihrer Seite war ihre Tochter Harper (14). Die beiden lagen sich herzlich in den Armen, nachdem Victoria am Tisch mit einer weißen Geburtstagstorte überrascht wurde. Zuvor hatte Victoria auf Instagram noch einen Vorgeschmack auf ihren Look gegeben und ein Spiegel-Selfie in einem neuen Abendkleid aus ihrer eigenen Kollektion geteilt. "So, ich bin hier in Miami und heute Abend gehe ich mit meinen Freundinnen zu meinem Geburtstag aus und ich habe gerade dieses wunderschöne marineblaue Jerseykleid bekommen, das ich liebe", schwärmte sie in dem Clip.

Abseits der Geburtstagsfeierlichkeiten stand Victoria zuletzt auch aus einem anderen Grund im Rampenlicht. In einem Interview mit dem Wall Street Journal äußerte sie sich erstmals direkt über den Konflikt mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27). Ohne seinen Namen zu nennen, erklärte sie: "Wir lieben unsere Kinder so sehr. Wir haben immer versucht, die besten Eltern zu sein, die wir sein können. Und wir stehen seit mehr als 30 Jahren in der Öffentlichkeit, und alles, was wir je versucht haben, war, unsere Kinder zu schützen und zu lieben. Und das ist wirklich alles, was ich dazu sagen möchte." Reue, ihre Kinder und ihre Eltern ins Rampenlicht gezogen zu haben, habe sie keine. Brooklyn hatte seine Familie im Januar in einem sechsseitigen Statement auf Instagram öffentlich angegriffen und erklärt, keinen Kontakt mehr zu seinen Eltern zu wollen.

Victoria und David (50) haben Brooklyn Berichten zufolge seit dem vergangenen Mai nicht mehr gesprochen, als Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz (31) Davids 50. Geburtstagsfeier fernblieben. Daraufhin ließen Brooklyns Anwälte mitteilen, dass die Kommunikation künftig nur noch über die jeweiligen Rechtsvertreter laufen solle. Kurz vor Weihnachten blockierte Brooklyn seine Eltern auf Instagram, bevor er im Januar mit seinem öffentlichen Statement die Wogen vollends hochschlagen ließ. Er warf seinen Eltern darin unter anderem vor, ihn ein Leben lang kontrolliert und versucht zu haben, seine Beziehung mit Nicola zu sabotieren. Victorias jüngster Sohn Cruz schien das Familienthema derweil auf seine eigene Art zu verarbeiten: Bei Konzerten seiner Band "The Breakers" in London zeigten sich David und Victoria im Publikum – und bei einem Auftritt soll Cruz (21) beim Song "Loneliest Boy" sichtlich bewegt gewesen sein, während sein Bandkollege tröstend den Arm um ihn legte.

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham feiert ihren Geburtstag mit Tochter Harper

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Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025

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Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in West Hollywood, März 2026