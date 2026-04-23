Taylor Sheridans "Call of Duty"-Film kommt im Sommer 2028

Fans des Videospiels "Call of Duty" dürfen sich auf eine große Leinwandadaption freuen: Paramount und Activision haben jetzt offiziell bekanntgegeben, dass der noch titellose Film am 30. Juni 2028 in die Kinos kommen soll. Regie führt Peter Berg (64), der das Drehbuch gemeinsam mit Taylor Sheridan geschrieben hat. Wie Just Jared berichtet, verspricht das Produktionsteam in einer offiziellen Mitteilung, den Film so zu gestalten, dass er "die riesige globale Fangemeinde begeistert." Die Macher wollen liefern, was Fans an der ikonischen Serie lieben, das Franchise gleichzeitig aber auch für völlig neue Zuschauergruppen öffnen.

Konkrete Details zur Besetzung wurden bislang noch nicht veröffentlicht. Das dürfte die Spekulationen der Gaming-Community über mögliche Darsteller aber kaum bremsen. Die Franchise hat mit über einer Milliarde Spielern und mehr als 35 Milliarden Dollar (29,7 Milliarden Euro) Umsatz in ihrer Geschichte eine enorme Reichweite aufgebaut – und zieht damit zweifellos großes Interesse auch aus Hollywood an.

Peter Berg und Taylor Sheridan sind nicht nur beruflich ein eingespieltes Team, sondern auch privat befreundet. Die beiden haben bereits gemeinsam an den Filmen "Hell or High Water" aus dem Jahr 2016 und "Wind River" aus dem Jahr 2017 gearbeitet. Taylor ist vor allem als Schöpfer der Erfolgsserie Yellowstone bekannt und gilt als eine der prägendsten Stimmen des modernen amerikanischen Erzählkinos. "Call of Duty" als Videospielserie existiert seit 2003 und hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem der bekanntesten und umsatzstärksten Franchises der Spielegeschichte entwickelt – mit zahlreichen Promi-Cameos und Motion-Capture-Auftritten in den verschiedenen Spielen.

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Getty Images Taylor Sheridan 2022 bei der Premiere der 5. Staffel von "Yellowstone" in Fort Worth, Texas

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