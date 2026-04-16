Welches GNTM-Model hat sich diese Woche ins Aus getanzt?

Die neue Woche hat für die Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen und Kandidaten großartig gestartet. Die Top 15 durften endlich in die Modelvilla mitten in Beverly Hills einziehen. Dort warteten auch gleich die nächsten Aufgaben auf sie: Zum einen stand das Casting für Lego an, zu dem Anna, Marlene, Aurélie, Daphne, Boureima, Tony, Yanneck und Ibo eingeladen wurden. Zum anderen stellte niemand Geringeres als Superstar Demi Lovato (33) die Gruppe vor die Challenge, sich eine Einzelchoreografie auszudenken. Die Disney-Berühmtheit und Sängerin nahm diese Woche am Ende des Laufstegs neben Heidi Klum (52) Platz – und schaute bei den Tänzen der Models ganz genau hin.

Doch zuerst noch einmal zurück zum großen Lego-Casting: Gesucht wurde nach einem perfekten Gesicht für ihre neue Lego-Blumen-Kollektion. Eigentlich stand von vornherein fest, dass nur ein Kandidat gesucht war: Ibo war der Glückliche, der ausgewählt wurde, weil er mit seinem Gesamtauftritt und seinem Strahlen überzeugte. Doch noch ein weiteres Model zog in den Bann, weswegen sich Lego spontan entschied, noch eine zweite Person mitzunehmen: Es traf Anna, die zuvor abermals mit ihren Selbstzweifeln zu kämpfen hatte, aber letztendlich dann doch wieder voll von sich überzeugte.

Für den Rest hatte es dieses Mal leider nicht gereicht. Aurélie und Daphne konnten dafür aber mit der Choreografie zu Demis "Here All Night" punkten. Beide sind erfahrene Tänzerinnen. Die Flugbegleiterin bekam von Heidi sogar das Lob, "fast die Beste" gewesen zu sein. Daphne war in Heidis Augen aber noch ein kleines bisschen besser. Von den Jungs tanzte sich Alexavius in das Herz der Modelmama. Louis, Yanneck und Boureima schafften es mit ihren Choreos allerdings nicht. Für Yanneck lief es diese Woche gleich doppelt schlecht: Kein guter Tanz und beim Casting konnte er mal wieder nicht mit seiner Personality überzeugen, obwohl er als Sonnyboy eigentlich bestens gepasst hätte. Heidi stellte sich die Frage, warum sie ihn überhaupt noch weiterlassen sollte, wenn es Woche für Woche das gleiche Problem gibt.

Zu Yannecks Glück lief es für Boureima letzten Endes noch etwas schlechter. Eigentlich hatte Heidi ihn "mit einem Auge schon im Finale gesehen", doch seine Performance und dass er während des Tanzes sichtlich aufgegeben hatte, haben ihn ins Aus katapultiert. "Ich finde es so schade, dass ich das jetzt sagen muss, aber Boureima, ich habe heute leider kein Foto für dich", erklärte das ehemalige Victoria's Secret-Model. Boureima konnte es aber nachvollziehen: "Ich verstehe es, ich würde mich auch nicht weiterlassen, weil ich das echt schlecht fand. Ich fand es katastrophal." Nachdem sie sich voneinander verabschiedeten und Boureima den Saal verlassen hatte, trauerte Heidi ihm noch hinterher. "Ich bin richtig traurig, ihn gehen zu sehen. Es ist so schade. Er hat wirklich gut gekämpft die letzten Wochen, aber er hat aufgegeben."

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum und Demi Lovato bei GNTM 2026

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ProSieben/Max Montgomery Alexavius, Aurélie und Daphne bei "Germany's Next Topmodel" 2026

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidat Yanneck

ProSieben/Max Montgomery Boureima, GNTM-Kandidat

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