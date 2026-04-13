GNTM ändert Sendeplatz: Fans müssen umplanen

Für die Fans von Germany's Next Topmodel heißt es bald wieder umplanen: Nach der aktuellen Folge am 9. April müssen sich die Zuschauer auf einen neuen Rhythmus einstellen. Wie aus dem ProSieben-Programmkalender hervorgeht, wird die 21. Staffel der Modelshow mit Heidi Klum (52) ab dem 16. April nicht mehr an zwei aufeinanderfolgenden Abenden laufen. Statt der bisherigen Doppelportion mit gemischten Kandidaten am Mittwoch und Donnerstag gibt es dann nur noch eine neue Folge pro Woche – immer donnerstags zur Primetime um 20:15 Uhr. Der Mittwoch bleibt damit erstmals seit Staffelstart gänzlich GNTM-frei.

Damit kehrt die Castingshow im Grunde zu ihren früheren Gewohnheiten zurück. Seit dem 11. Februar waren zunächst die männlichen Models am Mittwoch und die weiblichen Kandidatinnen am Donnerstag zu sehen gewesen. Mit dem gemeinsamen Einzug der Männer und Frauen auf eine Ranch in Los Angeles am 18. März wurden die Gruppen dann vereint, die Sendeplätze blieben jedoch weiterhin an beiden Tagen bestehen. Nun reduziert ProSieben die Ausstrahlung wieder auf einen Termin pro Woche. Wann genau das Finale der 21. Staffel über die Bildschirme flimmern wird, steht offiziell noch nicht fest. Erwartet wird ein Showdown im Juni, bei dem wieder ein weibliches und ein männliches Topmodel gekürt werden.

Fest steht bereits, dass das große Finale diesmal in Heidi Klums Wahlheimat Los Angeles vorab aufgezeichnet wurde und nicht wie in vielen Jahren zuvor live in Deutschland stattfindet. Der Sender verspricht ein komplett neues Konzept mit "viel Hollywood, viel Glamour, vielen Stars". Bis dahin haben die verbliebenen zehn Frauen und acht Männer jedoch noch einige Herausforderungen vor sich. Neben einem Medientraining mit Moderator Christian Düren (35) gehören dazu auch wieder Show-Klassiker wie das Nacktshooting mit Starfotograf Rankin (59), bei dem einige Talente zuletzt sichtbar an ihre Grenzen kamen. Für die Kandidatinnen und Kandidaten geht es nicht nur um Jobs und Fotos, sondern auch darum, mit dem veränderten Drehalltag in Los Angeles und der geballten Spannung in der gemischten Gruppe klarzukommen.

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum am Set von GNTM

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ProSieben/Max Montgomery Rankin und Heidi Klum am Set von GNTM

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ProSieben/Max Montgomery Alexavius bei "Germany's Next Topmodel" 2026