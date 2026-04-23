Christian Wolfs Ansage an Ex Antonia: User finden's peinlich

Christian Wolf (30) hat auf Social Media öffentlich Stellung in seinem anhaltenden Online-Zoff mit seiner Exfreundin Antonia Elena bezogen – und erntet dafür nun massiven Gegenwind aus dem Netz. Der Unternehmer reagierte auf ein Video einer Freundin, in dem unter anderem behauptet wird, Antonia versuche, seine aktuelle Beziehung mit Model Romina Palm zu sabotieren und spreche negativ über ihn. Christian kommentierte den Clip in seiner Story und bat seine Follower, nicht gegen Antonia zu schießen, das bringe niemandem etwas. "Ich hoffe aber, sie hört endlich auf, Romi und mir schaden zu wollen. Denn da sind bereits vorher viele Dinge passiert, die ich nie erzählt habe, in dem Versuch, mich und Romi auseinanderzubringen." Daraufhin forderte Christian seine Ex noch öffentlich auf, sie endlich "in Ruhe" zu lassen. Doch genau diese Aktion kommt bei vielen Nutzern alles andere als gut an.

Denn die Community erinnert sich: Vor seiner öffentlichen Ansage hatte Christian selbst Seitenhiebe gegen Antonia in seinen Posts verteilt und sich sogar über ihr Aussehen lustig gemacht. Unter einem Instagram-Post häufen sich deshalb nun kritische Kommentare. "So ein Schwachsinn. Antonia lebt in einer sehr glücklichen Beziehung! Christian Wolf denkt mit seinem Post und Repost null an seinen Sohn. Er lässt mit seinem Post, Repost und Unterstellungen zu, dass die Mutter seines Sohnes angefeindet, beleidigt und angegriffen wird! Sein Sohn kann später das alles sehen und lesen", schreibt ein User. Ein anderer kommentiert: "Herrlich, wie er mit dieser lächerlichen Eifersuchtsstory vom eigentlichen Thema ablenkt." Weitere Nutzer schreiben: "Er nutzt einfach jeden Strohhalm, um von seinem haltlosen Kommentar abzulenken - peinlich" und "Ich glaube, man sieht an den Kommentaren hier, die er nicht löschen kann, was die Öffentlichkeit davon denkt." Viele Nutzer betonen dabei auch, dass Antonia sich in der gesamten Auseinandersetzung stets sehr zurückgehalten und sich öffentlich nie negativ über den Vater ihres Sohnes geäußert habe.

Anlass des ganzen Zoffs war ein Kommentar, den er über Sophie Imhof geschrieben hatte, nachdem sie ihn öffentlich kritisiert hatte. Christian hatte geschrieben, dass man Sophie "gerne ins Gesicht treten würde". Antonia reagierte in einem Video fassungslos und sagte: "Christian Wolf, der eine sehr große Reichweite hat, schreibt über eine Frau, die Kritik geäußert hat, dass man ihr gerne ins Gesicht treten würde." In dem Clip warf Antonia Christian außerdem Doppelmoral vor. "Er positioniert sich regelmäßig als Feminist und als Beschützer. Aber sobald eine Frau eine andere Meinung hat oder ihn kritisiert, dann fällt diese Maske." Christian bezeichnete Antonia und andere Kritiker in einem Clip als "Heuchler", woraufhin Antonia nochmal nachlegte.

Christian postete dann eine Liebeserklärung an seine Verlobte Romina, was viele zum einen als Ablenkung von seinem Shitstorm-Kommentar ansahen, zum anderen als Seitenhieb gegen Antonia. In einer Instagram-Story reagierte diese auf den Liebespost und fand – wie viele User auch – das Timing auffällig. "Interessant, wie schnell nach meiner Positionierung plötzlich Liebesbeweise gepostet werden. Ablenkung ist eine Taktik. Ich lasse mich davon nicht ablenken - und sehe, ihr auch nicht. Ich bin neidisch und brauche Klicks und Reichweite. Ironie off", schrieb sie. Damit spielte sie auch auf Christians Andeutung an, negative Stimmen würden immer dann lauter werden, wenn er und Romina ihre Liebe öffentlich zeigen.

Nur einen Tag nach dem viel diskutierten Liebespost von Christian und einem Post gegen ihr Aussehen, setzte Antonia noch einen drauf. Die Influencerin veröffentlichte eine Bildserie mit ihrem Freund Fabian und schrieb dazu einen Text, der viele Follower sofort an Christians romantische Worte erinnerte. Für zahlreiche Nutzer wirkte das wie eine klare Retourkutsche. Antonia stellte dabei vor allem die Ruhe in ihrer neuen Beziehung heraus und schrieb: "Manche schreiben, was sie nicht sagen können. Andere leben es einfach". In ihrem Beitrag schwärmte sie außerdem davon, wie selbstverständlich Fabian auch ihren Sohn in sein Leben einbinde. "Er nimmt ihn, als wäre er sein eigener", schrieb Antonia. Zum Schluss setzte sie noch ein klares Fazit unter den Post: "100 % Green Flag".

Anzeige Anzeige

Imago Christian Wolf beim OMR Festival 2025 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

Anzeige Anzeige

Privatmaterial Christian Wolf und Antonia Elena

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026

Instagram / antoniaelena.official Influencerin Antonia Elena und ihr Partner Fabian