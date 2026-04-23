Netflix plant "Charlie und die Schokoladenfabrik"-Spin-off

Netflix macht die Schokoladenfabrik wieder auf – diesmal allerdings im Rahmen einer Animationsproduktion! Der Streamingriese hat mitgeteilt, dass er den Roald-Dahl-Klassiker mit einem neuen Spin-off für ein junges Publikum aufbereitet: Wie Mirror berichtet, trägt das Projekt den Titel "Charlie vs the Chocolate Factory" und soll 2027 erscheinen. Regisseur und Schauspieler Taika Waititi (50) leiht darin Willy Wonka seine Stimme, Heartstopper-Star Kit Connor (22) übernimmt als neuer Held Charlie Paley die Hauptrolle. Die Geschichte spielt im heutigen London und setzt nach den Ereignissen des berühmten Buchs an. Im Mittelpunkt steht Willys Rückkehr aus dem Gefängnis in seine legendäre Fabrik – und der Zusammenstoß mit einer Teenclique, die ganz eigene Pläne verfolgt.

Netflix verlegt die Handlung in eine Welt, in der Willy nach Jahren hinter Gittern wieder auf freiem Fuß ist. Er saß ein, weil er einst ein Kind in eine riesige Blaubeere verwandelt hat. Kaum zurück, muss sich der exzentrische Schokoladenmacher mit Charlie Paley und dessen Freunden auseinandersetzen. Die Gruppe plant Berichten zufolge einen gewagten Coup: Sie wollen eine unbezahlbare Wonka-Schokotafel stehlen, um damit angeblich ihre bedrohten Häuser zu retten. Die Animationsproduktion reiht sich in eine ganze Reihe von Umsetzungen rund um die berühmte Schokofabrik ein. Erst vor wenigen Jahren eroberte Wonka mit Timothée Chalamet (30) als junger Willy weltweit die Kinos, eine Fortsetzung mit Saoirse Ronan (32) in einer noch geheimen Rolle ist bereits in Arbeit und soll die Geschichte rund um die Eröffnung der Fabrik vorantreiben.

Für Fans bedeutet das: Ende 2027 könnten gleich zwei sehr unterschiedliche Ausflüge in die Welt von Willy Wonka anstehen – einmal als großes Realfilm-Musical im Kino, einmal als animiertes Abenteuer bei Netflix. Während Taika in "Charlie vs the Chocolate Factory" seine bekannte Mischung aus Humor und Absurdität einbringen dürfte, knüpft Timothée im geplanten zweiten "Wonka"-Film an seine Vorgeschichte des jungen Chocolatiers an. Die Dreharbeiten zur Musicalfortsetzung sollen aktuellen Berichten zufolge schon im Sommer 2026 starten. Damit entwickelt sich Roald Dahls Geschichte immer mehr zu einem festen Bestandteil der Familienunterhaltung – und sowohl der Streamingdienst als auch das Filmstudio setzen auf Figuren, mit denen viele Zuschauer bereits seit ihrer Kindheit verbunden sind.

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Getty Images Netflix-Logo

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Getty Images Kit Connor, Schauspieler

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CapitalPictures Timothée Chalamet in "Wonka"