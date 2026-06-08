Trotz Mega-Villa wird es bei Bushido vom Platz her zu eng

Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) haben jetzt exklusive Einblicke in ihre neue Traumvilla in München-Grünwald gewährt. Gegenüber Bild führte das Paar durch das imposante Anwesen, das seit Anfang des Jahres das Zuhause der Familie mit ihren acht Kindern ist. Auf rund 1000 Quadratmetern verteilen sich 19 Zimmer über vier Etagen inklusive Keller – dazu kommen ein separates Gästehaus, ein großer Pool und etwa 4000 Quadratmeter Garten. Das Anwesen in einer der reichsten Gemeinden Deutschlands soll laut Sotheby's International Realty rund 33 Millionen Euro gekostet haben.

Trotz der beeindruckenden Größe staunt Anna-Maria selbst über den knappen Platz: "Hier wird jeder Raum genutzt. Auch eines der Gästezimmer wird immer genutzt. Wir haben platzmäßig nicht viel Spielraum, das ist echt absurd auf 1000 Quadratmetern", so die Mutter von acht Kindern gegenüber Bild. Die Raumaufteilung ist klar geregelt: Die Drillinge teilen sich ein Zimmer, die vier älteren Kinder haben eine eigene Etage mit jeweils eigenem Zimmer, Bad und Ankleide. Das Herzstück des Hauses ist laut dem Paar das Wohnzimmer mit einem dicken dunkelgrünen Teppich, einem überdimensionalen Sofa und einem Swarovski-Kronleuchter, der noch von den Vorbesitzern stammt. "Viele Lampen und Möbel stammen noch von den Vorbesitzern des Hauses. Wir ersetzen alles nach unserem Geschmack", erklärt Anna-Maria. Auch bei der Frage, wer im Ankleidezimmer das Sagen hat, ist die Lage eindeutig. Mit einem Lachen gesteht der Rapper: "Von den vier Schränken hier darf ich nur einen nutzen. Im Rest hängen Anna-Marias Sachen." Bei der Renovierung hatten übrigens Nanny, Haushälterin und die Kinder Vorrang – der eigene Bereich des Paares kommt als Letztes dran.

Dass Familienleben bei Bushido und Anna-Maria an erster Stelle steht, zieht sich wie ein roter Faden durch ihre glückliche Ehe. Die 44-Jährige betonte zuletzt im Bild-Podcast "MayWay", dass der Rapper im Privatleben ganz bewusst nicht als Bushido auftritt, sondern als Anis – sein bürgerlicher Name. Das Paar ist seit ihrem Kennenlernen 2011 zusammen und hat gemeinsam acht Kinder.

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Imago Bushido bei seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena, Hannover, 14.01.2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, April 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Juni 2026