Marilyn Monroes geheime Oasen: Diese Orte prägten ihr Leben

Am 1. Juni 2026 hätte Marilyn Monroe (†36) ihren 100. Geburtstag gefeiert. Anlässlich dieses besonderen Jubiläums blicken Historiker und Hotelexperten gegenüber dem Magazin People auf die glamourösesten Rückzugsorte der Filmikone zurück – jene Adressen, an denen sie Schutz vor dem Ruhm fand, Karriereschritte wagte und unvergessliche Momente erlebte. Ob an der Westküste Kaliforniens oder in New York: Marilyn hinterließ in einigen der luxuriösesten Häuser der Welt ihre unverwechselbare Spur.

In den 1950er-Jahren zählte das Hotel Bel-Air in Kalifornien zu ihren bevorzugten Anlaufstellen, die sie zunächst gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Joe DiMaggio besuchte. Hotelmanagerin Tiffany Lai beschreibt die Poolanlage als abgeschirmten, einladenden Ort – ideal für eine Frau, die Privatsphäre suchte. Dort begegnete Marilyn anderen Hollywoodlegenden wie Cary Grant (†82) und Elizabeth Taylor (†79). Im Sommer 1962 kehrte sie für das berühmte Fotoshooting "The Last Sitting" mit Bert Stern noch einmal dorthin zurück – nur sechs Wochen vor ihrem Tod. Nur wenige Kilometer entfernt residierte sie immer wieder im Beverly Hills Hotel, wo die Bungalows 1, 7, 20 und 21 fast schon ihre persönlichen Stammquartiere wurden. Auch Arthur Miller, ihren dritten Ehemann, brachte sie dorthin mit. Im Frühjahr 1955 zog es Marilyn dann nach New York, wo sie im Waldorf-Astoria ein neues Kapitel aufschlug: Frisch getrennt von DiMaggio, gründete sie dort ihre eigene Produktionsfirma, Marilyn Monroe Productions, Inc. Ihr Apartment befand sich im 27. Stock und war laut Historiker David Freeland bewusst schlicht gehalten.

1958 folgte dann das Hotel Del Coronado in San Diego, wo sie für den Film "Manche mögen es heiß" vor der Kamera stand. Der Dreh fand direkt am Strand statt, was Hunderte Schaulustige anzog. Heritagestrategin Gina Petrone erzählt von einem Begegnungsmoment, der bis heute überliefert wird: Ein kleiner Junge spazierte mit seinem Hund auf Marilyn und ihre Bodyguards zu. Als sie dem Kind einen Kuss anbot, ergriff es erschrocken die Flucht – der Junge soll heute noch in der Gegend leben. 63 Jahre nach Marilyns Tod ziehen diese Orte noch immer Fans und Filmbegeisterte aus aller Welt an. Die Schauspielerin, die am 5. August 1962 mit nur 36 Jahren starb, wurde als Norma Jeane Mortenson geboren und nahm erst später den Künstlernamen Marilyn Monroe an, unter dem sie weltberühmt wurde.

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Getty Images Marilyn Monroe, amerikanischer Filmstar

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Getty Images Schauspielerin Marilyn Monroe

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Getty Images Marilyn Monroe, Hollywoodstar der 50er-Jahre