Selten: Anna-Carina Woitschack teilt süße Familienfotos

Anna-Carina Woitschack (33) sorgt nach ihrem emotionalen Freestyle im Finale von Let's Dance direkt für den nächsten Gänsehaut-Moment – dieses Mal abseits des TV-Parketts. Kurz nach der berührenden Performance, in der die Schlagersängerin ihre Familiengeschichte vertanzte, meldet sie sich bei Instagram zu Wort und teilt ganz private Einblicke ins Familienalbum. Die Fotos zeigen die frisch gekürte Dancing-Queen, deren Familie tief in der Puppenspieler-Tradition verwurzelt ist, an der Seite ihres Bruders Renardo. Auf einem der Bilder posiert sie als Teenie mit verschmitztem Lächeln an der Seite ihres kleinen Bruders, der eine klassische rote Zirkusjacke mit goldenem Schulterbesatz trägt. Der heimliche Star des Bildes sitzt aber in der Mitte: eine traditionelle Clowns-Marionette mit roten Haaren, einer blauen Riesenschleife und einem winzigen schwarzen Zylinder auf dem Kopf. Zu den Bildern schreibt die Musikerin emotional: "Wenn ich diese Bilder anschaue, werden so viele Erinnerungen wach. (...) Mit unserem Tanz durfte ich ein Stück meiner eigenen Geschichte erzählen."

Die Liebe zu ihren Wurzeln ist bei Anna-Carina bis heute ungebrochen: "Besonders schön ist, dass mein Bruder die Tradition übernommen hat und heute gemeinsam mit seiner Frau das Theater mit viel Herzblut weiterführt. Darauf bin ich sehr stolz und ich freue mich schon riesig darauf, im Sommer wieder eine ihrer Veranstaltungen zu besuchen." Unter dem Post wird schnell klar, wie sehr Anna-Carinas Geschichte ihr Publikum bewegt: Die Kommentarspalte explodiert vor Begeisterung, viele Nutzer sprechen bei ihrem emotionalen Erinnerungstanz sogar vom "bedeutungsvollsten Freestyle", den die Show jemals erlebt hat. "Deine Familiengeschichte so bildgewaltig und emotional zu tanzen, war einfach wunderschön", heißt es unter dem Post. Auch Profitänzer Evgeny Vinokurov (35), mit dem Anna-Carina in dieser Staffel übers Parkett fegte, reagierte gerührt auf die Schnappschüsse und hinterließ Herz-Emojis unter dem Beitrag.

Anna-Carina startete ihren beruflichen Weg zunächst ebenfalls als Puppenspielerin, ehe sie 2011 durch ihre Teilnahme bei Deutschland sucht den Superstar bundesweit bekannt wurde. Die talentierte Künstlerin belegte in der Castingshow den achten Platz, konnte sich aber dennoch schnell in der Schlagerszene etablieren und veröffentlichte seither zahlreiche erfolgreiche Alben. Neben ihrer musikalischen Begabung gilt die charmante Blondine als gern gesehener Gast in großen TV-Shows und Formaten. Nach ihrem Triumph auf dem Parkett arbeitet sie längst wieder an neuen Projekten und blickt voller Energie auf anstehende Tourpläne.

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anna.carina.woitschack Schlagerstar Anna-Carina Woitschack mit ihrem Bruder Renardo

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov im "Let's Dance"-Finale 2026

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Imago Sängerin Anna-Carina Woitschack im Düsseldorfer Schlagercafé, November 2025

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