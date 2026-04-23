Überraschung bei "Bares für Rares": Uhrschatz bringt Tränen

In der aktuellen Folge von Bares für Rares im Pulheimer Walzwerk kam es zu einem emotionalen Moment: Simone und Ernst aus Düsseldorf brachten eine goldene Damenarmbanduhr der Luxusmarke Chopard mit und erlebten eine Überraschung, mit der sie offenbar nicht gerechnet hatten. Expertin Wendela Horz datierte das Schmuckstück auf die frühen 1960er-Jahre und erklärte, dass die mitgebrachten Unterlagen noch aus der Zeit vor dem Besitzerwechsel bei Chopard im Jahr 1963 stammen dürften. Das macht die Uhr nicht nur zu einem luxuriösen Accessoire, sondern auch zu einem Stück Schweizer Uhrengeschichte. Besonders das Armband aus massivem Gold sorgte für große Augen: Der reine Goldankaufswert liege laut Wendela bereits bei rund 4.000 Euro.

Die Expertin schätzte das Stück schließlich auf etwa 4.400 Euro – eine Summe, die Ernst sichtlich berührte. Der Düsseldorfer kämpfte am Expertentisch mit den Tränen und schien sich eine Freudenträne kaum verkneifen zu können. Im Händlerraum sorgte die Chopard-Uhr sofort für Interesse, auch wenn die Händler darauf hinwiesen, dass solche Stücke im Weiterverkauf nicht immer einfach zu platzieren seien. Trotzdem entwickelte sich eine lebhafte Verhandlung. Am Ende setzte sich Julian Schmitz-Avila mit einem Gebot von 4.150 Euro durch. Simone und Ernst nahmen den Deal glücklich an und erklärten, mit einer so hohen Summe nie gerechnet zu haben.

Schmuck ist bei "Bares für Rares" eben immer für Überraschungen gut. Das zeigte vor wenigen Tagen auch eine Brosche, die im Händlerraum für richtig Begeisterung sorgte. Lena und Britta aus Köln brachten ein Erbstück ihrer Großmutter mit: eine Brosche im Neorenaissance-Stil aus der Zeit um 1860 bis 1870. Expertin Heide Rezepa-Zabel taxierte das Stück trotz Gebrauchsspuren und etwas abgenutzter Vergoldung auf 1.800 bis 2.000 Euro. Im Händlerraum ging es dann schnell zur Sache: Die Gebote starteten bei 1.500 Euro, am Ende kaufte Elisabeth Nüdling die Brosche für 2.200 Euro. Lena und Britta freuten sich riesig und wollten das Geld für eine Reise nach Kopenhagen nutzen.

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ZDF / Frank W. Hempel Dr. Friederike Werner, Dr. Bianca Berding, Horst Lichter, Wendela Horz, Detlev Kümmel

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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ZDF/Frank W. Hempel Dr. Elisabeth Nüdling bei "Bares für Rares"

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