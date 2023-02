Pink gesteht: Sie hatte Angst, eine schlechte Mutter zu sein

Pink (43) dachte, sie würde alles falsch machen. Seit 2006 ist die Sängerin bereits mit ihrem Mann Carey Hart (47) verheiratet. Fünf Jahre nachdem sich das Paar das Jawort gegeben hatte, kam ihre erste gemeinsame Tochter Willow Sage (11) zur Welt. 2016 machte Sohn Jameson Moon (6) das Familienglück der Sängerin perfekt. Doch wie Pink jetzt verriet, habe sie sich damals gar nicht vorstellen können, je Mutter zu sein.

"Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich eine Familie haben würde. Ich konnte mir das nicht vorstellen, weil ich Angst hatte, ich würde eine schreckliche Mutter sein", erzählte die 43-Jährige in einem Interview mit People. Doch die Sorgen der "Cover Me In Sunshine"-Interpretin waren offenbar unbegründet. Pink gehe regelrecht in ihrer Rolle als Mama auf. "Eine Mutter zu sein, ist das Unglaublichste, was ich je getan habe. Es ist schockierend, wie verantwortungsvoll ich geworden bin", gestand die Sängerin.

Statt selbst auf Partys zu gehen, veranstalte die zweifache Mutter diese nun für ihre Kids. "Letzte Woche war ich für die Snacks beim Basketballspiel zuständig, nächsten Freitag beaufsichtige ich Willows Tanzveranstaltung... Wer bin ich?", scherzte Pink und betonte zugleich, dass sie ihr Leben als Mama liebe.

Getty Images Pink mit ihren Kindern Jameson Moon und Willow Sage, Mai 2021

Getty Images Carey Hart und Pink mit ihren Kindern Jameson und Willow

Getty Images Pink und Carey Hart mit ihren beiden Kinds Jameson und Willow, 2019

