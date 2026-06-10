Villa steht zum Verkauf: So pompös lebte Jonah Hill

Jonah Hill (42) macht sein Malibu-Paradies zu Geld: Der Hollywoodstar hat sich von seiner früheren Traumvilla in der exklusiven Malibu Colony getrennt – das Anwesen steht nun für 13,25 Millionen US-Dollar (rund 11,4 Millionen Euro) zum Verkauf. Laut einem Bericht von Hello Magazine handelt es sich um ein neu gestaltetes Luxusdomizil in einer streng bewachten Strand-Community, in der sich zahlreiche Promis und Wirtschaftsgrößen tummeln. Die Villa bietet vier Schlafzimmer, vier Bäder und rund 340 Quadratmeter Wohnfläche – und soll dank ihrer Lage nur wenige Schritte vom Pazifik entfernt ein echtes California-Dreaming-Gefühl liefern. Wer hier einzieht, bekommt nicht nur viel Platz, sondern auch direkten Zugang zu einem der begehrtesten Strände der Westküste.

Das absolute Herzstück des Hauses ist das doppelhohe Wohnzimmer mit einem imposanten Kamin, Deckenleuchten aus Naturgeflecht und raumhohen Türen, die sich nahtlos zum üppig begrünten Garten hin öffnen. Die Hauptsuite kommt einer Boutique-Hotel-Suite gleich: Ein eigener Sitzbereich mit Kamin, ein Spa-Bad mit freistehender Badewanne und Sauna sowie eine private Terrasse sorgen für ein hohes Wohlfühlambiente. Wen es noch höher hinauszieht: Eine Dachterrasse auf der dritten Ebene bietet Blick aufs Meer sowie auf spektakuläre Sonnenuntergänge über dem Pazifik. Draußen laden ein lagunenartiger Pool mit Spa, eine Außenküche und großzügige Holzdecks zum Verweilen ein. Dazu kommt ein privater Schlüsselzugang zu einem der begehrtesten Strandabschnitte der Region.

Der Verkauf kommt nicht überraschend: Jonah Hill hat Los Angeles längst hinter sich gelassen und lebt heute mit seiner Familie in einer kleinen Stadt nahe San Diego. Der Schauspieler ist für Filme wie "Superbad", "Moneyball" und "The Wolf of Wall Street" bekannt und wurde für seinen Auftritt in letzterem für einen Oscar nominiert. In den vergangenen Jahren hat der 42-Jährige seinen Fokus zunehmend auf Regie- und Produzentenprojekte verlagert. Bereits in der Vergangenheit hatte er ein Faible für hochwertige Immobilien bewiesen und sich im Laufe der Jahre ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut.

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Getty Images Jonah Hill bei "SmartLess Live" im Avalon Hollywood in Los Angeles, April 2026

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Getty Images Jonah Hill, Schauspieler

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Getty Images Jonah Hill, Schauspieler