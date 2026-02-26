Kate Hudson dankbar für den Namen ihres entfremdeten Vaters

Kate Hudson (46) mag zwar eine komplizierte Beziehung zu ihrem leiblichen Vater Bill Hudson haben, doch für seinen Nachnamen ist sie ihm dankbar. Die Schauspielerin äußerte sich kürzlich in seltener Weise wertschätzend über ihren entfremdeten Vater, als sie im Podcast "Happy Sad Confused" über ihre Kindheit als Tochter von Hollywood-Ikonen Goldie Hawn (80) sprach. Goldie habe "darauf bestanden", Kate und ihrem Bruder Oliver Hudson (49) nichts zu schenken und sie dazu ermutigt, ihren eigenen Weg zu gehen, erzählte die 46-Jährige. "Wir waren eindeutig privilegierte Kinder", gab Kate zu und erklärte: "Aber ich glaube, dass meine Eltern so darauf bestanden haben, dass nichts davon uns gehörte, dass wir es nicht verdient hatten, dass wir es uns selbst erarbeiten mussten, um ein Leben wie das zu bekommen, das wir lebten."

Trotz der Entfremdung von Bill gestand Kate, dass es sich zu Beginn ihrer Karriere als Segen erwies, seinen Nachnamen zu tragen. Es sei ihr "wirklich, wirklich wichtig" gewesen, es allein zu schaffen. "Ich dachte mir: 'Nein, ich werde mich niemals auf meine Eltern verlassen'", erinnerte sie sich und fügte hinzu: "Das war meine große Sache, so nach dem Motto: 'Ich werde niemals einen Job wegen ihnen annehmen. Ich will nicht, dass irgendjemand weiß, dass sie meine Eltern sind.'" Als sie ihre Karriere startete, sei sie deshalb "so glücklich" gewesen, dass ihr Nachname Hudson war – und nicht der Name ihrer berühmten Mutter.

Kate und Oliver hatten eine schwierige Beziehung zu Bill, den Goldie früher als "abwesenden Vater" beschrieb. Die Situation eskalierte 2015, als Oliver zum Vatertag ein Foto von sich und Kate mit Bill auf Social Media teilte und es mit den Worten "Schöner Tag der Verlassenheit" kommentierte. Kurz nachdem sich Oliver damals kritisch geäußert hatte, gab Bill bekannt, dass er seine beiden ältesten Kinder nicht mehr als seine eigenen betrachte und sie aufforderte, den Namen Hudson nicht mehr zu verwenden. Kate wuchs mit Kurt Russell (74) als Vaterfigur auf, der kürzlich seine große Freude über ihre Oscar-Nominierung für den Film "Song Sung Blue" zum Ausdruck brachte. Der Schauspieler schwärmte davon, seine Tochter "in ihrer vollen Blüte" als Schauspielerin beobachten zu dürfen.

Getty Images Kate Hudson bei den Gotham Awards im Cipriani Wall Street in New York City

Instagram / theoliverhudson Oliver, Bill und Kate Hudson

