Zweite Geburt: Molly-Mae Hague hat Baby-Angst überwunden

Molly-Mae Hague (27) öffnet einmal mehr ihr Herz für ihre Community: Die Reality-TV-Bekanntheit spricht jetzt offen über ihren neugeborenen Sohn und verrät, wie sehr der Kleine ihr nach einer schwierigen ersten Babyzeit die Angst vor Neugeborenen genommen hat. Auf ihrem Social-Media-Kanal erzählt Molly-Mae, dass sie sich nach der Geburt von Tochter Bambi lange überfordert gefühlt habe und mit vielen Unsicherheiten zu kämpfen hatte. Umso größer sei nun ihre Erleichterung, dass sie den Start mit Baby Nummer zwei als deutlich entspannter erlebt. "Danke, dass du mir so viele meiner Ängste vor der Geburt genommen hast, mein Kleiner", schreibt sie auf Instagram.

Molly-Mae beschreibt die erste Zeit mit Bambi rückblickend als extrem belastend. Sie habe sich damals kaum zugetraut, mit einem winzigen Neugeborenen umzugehen und sei innerlich oft angespannt gewesen. Nun zeigt sie sich im Alltag mit ihrem Sohn viel sicherer und genießt die Momente mit dem Baby, ohne ständig von Sorgen begleitet zu sein. In ihren aktuellen Online-Updates macht Molly-Mae deutlich, dass sie sich dank der neuen Erfahrung innerlich regelrecht beruhigt fühlt. "Die Ruhe und das Glück, die ich dieses Mal empfinde, habe ich mir zwar gewünscht, aber ich hätte nie gedacht, dass sie wirklich eintreten würden", erklärt sie. Gleichzeitig bleibt der Name des Jungen vorerst ein süßes Geheimnis. Dennoch scheint festzustehen, dass die Fans beim kommenden Kampf von Partner Tommy Fury (27) einen ersten Hinweis bekommen werden: Der Boxprofi soll den Namen seines Sohnes als auffälligen Schriftzug auf seinen Shorts tragen.

Molly-Mae wird offenbar den Kampf live vor Ort verfolgen. "Im Moment arbeiten sie noch an den Einläufen, denn dann wird es enthüllt, mit Musik und blauem Feuerwerk – das wird cool", bestätigt eine Quelle gegenüber der britischen Sun. Tommy und Molly-Mae sind seit 2019 ein Paar, nachdem sie sich in der britischen Datingshow Love Island kennengelernt hatten. Ihr erstes gemeinsames Kind, Tochter Bambi, kam Anfang 2023 zur Welt. Den Sohn brachte Molly-Mae Anfang Juni im renommierten Portland Hospital in London zur Welt. Tommy war bei der Geburt dabei. Kurz darauf teilten die beiden ein süßes Video vom Kennenlernen der beiden Geschwister. Als Molly-Mae fragte: "Magst du ihn?", antwortete Bambi ganz lieb: "Ja." Sie versah das Video mit dem Kommentar: "Da ist dein kleiner Bruder."

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Imago Molly-Mae Hague bei den 78. BAFTA Film Awards in der Royal Festival Hall in London

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihren Kindern

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022

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