Zayn Malik sagt Event erneut ab: Fans sind enttäuscht

Zayn Malik (33) sorgt kurz vor seinem groß angekündigten Fan-Event in Großbritannien für enttäuschte Gesichter: Der frühere One Direction-Star musste seinen besonderen Auftritt bei Banquet Records in Kingston extrem kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Am Montagabend sollte der Sänger im Club Circuit in Kingston ein exklusives "One Night Only"-Event geben, neue Songs seines kommenden Albums "KONNAKOL" präsentieren und sich anschließend den Fragen seiner Anhänger stellen. Wie der Veranstalter nun über Social Media mitteilte, wird die Show verschoben – die Tickets behalten vorerst ihre Gültigkeit.

In einem Statement auf den Kanälen von Banquet Records erklärte der Veranstalter, Zayn sei erkrankt und man wünsche ihm eine schnelle Genesung. Die Plattenfirma versprach, die Ticketbesitzer in den kommenden Tagen über einen Ersatztermin zu informieren, und betonte, dass alle, die dann nicht kommen können, ihr Geld zurückbekommen. Man arbeite bereits daran, das Q&A neu zu terminieren, und wolle den Fans zusätzlich noch eine kleine Überraschung zukommen lassen. Das Event sollte ursprünglich neben der Album-Preview auch exklusive Videoinhalte und ein großes Gruppenfoto beinhalten, das später als Poster verkauft werden sollte.

Für viele Musikerfans ist die kurzfristige Absage eine üble Enttäuschung, denn etliche Anhänger waren bereits auf dem Weg nach London oder sogar schon vor Ort. In sozialen Netzwerken schildern Fans aus aller Welt, wie sie für den einmaligen Abend Flüge, Hotels und Bahntickets gebucht hatten: "Ich bin schon in London, ich habe so viel Geld für das Flugzeug ausgegeben, ich bin so enttäuscht", schrieb eine Nutzerin. Andere verweisen darauf, dass dies nicht das erste Mal sei, dass ein geplanter Banquet-Auftritt von Zayn verschoben wird, und erinnern an eine kurzfristige Absage im vergangenen Jahr. Der Sänger spricht seit Jahren offen über gesundheitliche Herausforderungen und Auftrittsangst – Themen, die seine treue Fangemeinde genau kennt und die dafür sorgen, dass viele trotz Frust nun vor allem eins posten: Genesungswünsche und Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen mit ihrem Idol.

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Instagram / zayn Zayn Malik mit langem Bart 2025

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Getty Images Zayn Malik bei seinem Konzert in Leeds, November 2024

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Getty Images Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne, Mitglieder von One Direction

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