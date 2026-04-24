Neue Aufnahmen: So wehrte Dylan Sprouse den Einbrecher ab

Neue Videoaufnahmen zeigen jetzt, wie Dylan Sprouse (33) am 17. April in den Hollywood Hills den Eindringling auf seinem Grundstück konfrontierte – und das offenbar bewaffnet. Auf dem Footage, das TMZ heute veröffentlichte, ist der 33-Jährige zu sehen, wie er in aufgeregter Manier mit einem schwarz gekleideten Mann vor seinem Haus spricht. In seiner rechten Hand hält er dabei offenbar eine silberfarbene Waffe. Kurz darauf ist zu sehen, wie ein weiterer Mann im schwarzen Hoodie und grauen Jogginghosen in die Situation eingreift. Die Aufnahmen zeigen außerdem die anschließende Polizeipräsenz vor dem Anwesen sowie den Verdächtigen, der am Straßenrand sitzend festgenommen wird.

Ein Zeuge berichtete gegenüber dem Portal, dass er beobachtete, wie Dylan den Eindringling körperlich aus dem eingezäunten Garten drängte. Die Polizei soll bereits beim Eintreffen darüber informiert gewesen sein, dass der frühere Disney-Star eine Waffe bei sich trug. Dem Bericht zufolge hielt er den Mann zunächst mit der Waffe in Schach, bevor er ihn zu Boden rang. Aus Dylans Umfeld hieß es, dem Schauspieler gehe es körperlich gut, er sei von dem Vorfall aber sichtlich mitgenommen. Der Verdächtige wurde Berichten zufolge wegen offener Haftbefehle festgenommen. Für den Vorfall selbst gingen die Beamten eher von einem Fall von Hausfriedensbruch als einem handfesten Einbruchsversuch aus.

Bereits bekannt war, dass Dylans Frau Barbara Palvin (32) gegen 0:30 Uhr die Polizei alarmiert hatte, während er selbst die Situation in die Hand nahm. Es soll nicht das erste Mal gewesen sein, dass jemand versuchte, in das gemeinsame Anwesen des Paares einzudringen. Wenige Tage nach dem Vorfall zeigten sich Dylan und Barbara jedoch entspannt bei der Premiere von "The Devil Wears Prada 2". Gegenüber E! News erklärte er: "Man muss dem Leben auch mit Leichtigkeit begegnen. Zum Glück wurde niemand verletzt und es gab keine weitere Gewalt." Das Paar ist seit 2018 zusammen und heiratete 2023.

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Getty Images Dylan Sprouse bei der Weltpremiere von "The Devil Wears Prada 2", April 2026

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Getty Images Dylan Sprouse im September 2022

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Getty Images Barbara Palvin und Dylan Sprouse posieren beim Fashion Trust U.S. Award im April 2025

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