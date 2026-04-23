"Mein Toy": Christin steckt Ex Calvin Ogara Zehen in Mund

Bei "Match My Ex" ist es so weit: Das erste Paar darf die berüchtigte X-Suite beziehen – und Christin Pawlowski und Calvin Ogara melden sich direkt freiwillig. "Calvin und ich wollen ein bisschen Spaß", erklärt Christin, und die Mitbewohner stimmen dafür, dass die beiden als Erstes in das besondere Zimmer einziehen dürfen. Damit machen sie allerdings einem anderen Kandidaten einen Strich durch die Rechnung: Auch Tim Kühnel hatte sich gemeldet und wollte die Suite gemeinsam mit Emma Fernlund (25) nutzen. Ihr Match Daniel Fischer reagiert darauf sichtlich verwirrt und konfrontiert sie direkt: "Wie jetzt? Du willst poppen mit Tim?" Tim ist nach der Abstimmungsniederlage alles andere als begeistert und zickt deutlich rum: "Ey, bin ich eine Nutte oder was? Was soll das? Ich gehe da einfach rein." Emma kommentiert das Ganze eher gelassen: "Mann, wenn sie das unbedingt nötig haben in der ersten Nacht: Dann go for it, gönnt euch."

In der Suite läuft es für Calvin jedoch nicht ganz so reibungslos, wie er es sich erhofft hatte. Christin eröffnet ihm unmissverständlich: "Heute Nacht bist du mein Toy. Ich brauch mein Toy nicht, weil du mein Toy bist." Das kommt bei ihm gar nicht gut an. "Alter, da war ich ein bisschen abgefuckt. Ich behandele sie auch nicht so und sag ihr, du bist heute Nacht mein Spielzeug. Mag ich nicht so", erzählt er. Kurz hinterfragt er sogar, ob er wirklich mit Christin in der Suite schlafen möchte. Lange hält das jedoch nicht an: Die beiden knutschen heftig im Whirlpool – sie sitzt auf seinem Schoß und steckt ihm sogar die Zehen in den Mund. Christin gibt hinterher zu: "Mein Sexdrive ist auch ein bisschen eingeschlafen die letzten Monate. Deswegen haben wir ein bisschen gespielt. Er ist auf jeden Fall heiß, wir sind definitiv übereinander hergefallen. Es war so schwierig, sich zurückzuhalten." Calvin sieht die Nacht etwas nüchterner: "Ich würde sagen, die Nacht hat keine alten Gefühle geweckt. Aber körperliche Nähe zu haben ist immer schön."

Doch die Stimmung zwischen den Ex-Partnern kommt etwas ins Wanken. Nach den heißen Szenen mit Christin meint Calvin: "Man, ich werde hier richtig dicke Eier haben die nächsten Tage." Doch dann spricht er im Bett plötzlich über Aurelia Lamprecht. Denn kurz zuvor hatte er sie noch auf der Tanzfläche geküsst und ihr schöne Augen gemacht. Christin kontert trocken: "Dann geh doch zu Aurelia, sie hilft dir bestimmt." Calvin bezweifelt allerdings, dass Aurelia ihn nach der gemeinsamen Nacht mit seiner Ex überhaupt noch kennenlernen möchte – obwohl es nicht zum Sex zwischen ihm und seiner Verflossenen kam. Aurelia macht wiederum deutlich, was sie wirklich stört: "Das ist nicht primär schlimm, dass er mit seiner Ex in der Suite ist, sondern, dass er mich vorher küsst."

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Collage: Instagram / christin.pawlowski, Instagram / calvinogara Collage: Christin Pawlowski und Calvin Ogara

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Instagram / christin.pawlowski Christin Pawlowski, Reality-TV-Bekanntheit

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Joyn Calvin Ogara, "Match My Ex"-Kandidat