Emma landet mit Tim im Bett: Daniel Fischer macht ihr Ansage

In der "Match My Ex"-Villa gibt es direkt Drama: Daniel Fischer ist stinksauer auf sein Match Emma Fernlund (25). Denn sie und ihr Ex-Flirt Tim Kühnel wollen die berüchtigte X-Suit für sich beanspruchen, um Spaß zu haben. "Wie jetzt? Du willst poppen mit Tim?", fällt der "Match in Paradise"-Gewinner aus allen Wolken und macht seinem Frust Luft: "Heute Abend bin ich maximal verwirrt und enttäuscht." Laut ihm habe die hübsche Blondine das Konzept der Show komplett verfehlt: Eigentlich sollen die Ex-Paare ihre Verflossenen mit den anderen Singles verkuppeln.

Im Gespräch mit Emma wirft der Realitystar ihr vor, ihn völlig im Unklaren gelassen zu haben. Er habe nichts davon gewusst, dass sie doch noch Gefühle oder zumindest starkes Interesse an Tim habe. "Ich finde das moralisch nicht korrekt", stellt Daniel klar und beklagt: "Dass ich hier so im Dunkeln tappe, ist nicht korrekt." Emma reagiert darauf mit Spott und nimmt ihn vor laufender Kamera auf die Schippe: "Der denkt auch, wir sind ein Match und gehen hier händchenhaltend und verheiratet raus." Für sie sei ihr Verhalten völlig fein: "Ich habe kein Geheimnis daraus gemacht, das hat hier jeder gesehen." Letztendlich dürfen aber nicht Emma und Tim in die X-Suit, sondern Christin Pawlowski und ihr Ex-Partner Calvin Ogara.

Schließlich landen die einstigen Der Promihof-Turteltauben aber trotzdem in einem Bett. Tim lächelt: "Die Nacht mit Emma war entspannt, die X-Suit war belegt, deswegen haben wir nur ein bisschen gekuschelt." Seine frühere Romanze wird jedoch deutlicher und kichert: "Erste Nacht und wir hatten direkt Sex. Aber das zählt nicht, das war ja nicht richtig. Das war ja nichts Ganzes, nichts Halbes." Daniel ist hingegen sichtlich genervt: "Die Emma hat anscheinend eine Schraube locker und hat das Konzept des Formats nicht verstanden: 'Match My Ex'. Sie hat mit ihrem Ex im Bett geschlafen, macht keinen Sinn." Während er sauer ist, amüsiert sich zumindest Tims Match Francesca Brinley: "Das wird ja immer schlimmer. Wir wissen alle, was ihr da getan habt. [...] Die hatten Sex. Die haben sich den Spaß von der X-Suit nicht nehmen lassen."

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Collage: Joyn, Joyn Collage: Emma Fernlund und Daniel Fischer

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RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"

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Instagram / danielfischer28 Daniel Fischer, "Match My Ex"-Kandidat