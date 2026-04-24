Vor Bekanntheit: Chad Michael Murray wurde brutal überfallen

Ein altes Jahrbuchfoto aus seiner Schulzeit hat Chad Michael Murray (44) nun ungewollt ins Rampenlicht gerückt – und zwar wegen etwas, das viele seiner Fans überrascht hat. Das Bild, das kürzlich auf Reddit auftauchte, zeigt den Schauspieler mit einer deutlich anderen Nase als heute. Der Grund dafür ist kein Schönheitseingriff, sondern ein brutaler Überfall: Mit 18 Jahren wurde Chad in einem Burger King von drei Männern angegriffen. Dabei wurde seine Nase so schwer verletzt, dass sie operativ neu gerichtet werden musste. Noch bevor er als Schauspieler bekannt wurde, hatte dieser Angriff sein Leben und sein Aussehen dauerhaft verändert, wie das Magazin People berichtet.

Bereits im Jahr 2004 sprach Chad gegenüber dem Magazin Entertainment Weekly offen über den Vorfall: "Ich wurde in einem Burger King überfallen, als ich 18 war, und hatte meine Nase auf der anderen Seite meines Gesichts." Die Ärzte hätten sich damals nicht einmal die Mühe gemacht, Röntgenaufnahmen zu machen – sie richteten die Nase einfach neu aus. Dabei betonte der Schauspieler ausdrücklich: "Es war keine Nasenoperation – ich hasse es, dass die Leute sagen, es war eine Nasenoperation!" Gegenüber dem Magazin CosmoGirl verriet er im selben Jahr außerdem, dass die veränderte Nase seiner Karriere sogar einen unerwarteten Schub gegeben habe: "Eine Woche später bekam ich endlich Arbeit. Warum? Weil ich davor immer wieder den Kommentar bekam, dass meine Nase mich zu 'hübsch' aussehen ließ."

Vor Kurzem sprach Chad erneut über den Vorfall – diesmal im Zusammenhang mit seinen damaligen Selbstzweifeln. "Ich mag meine Nase nicht, weil es nicht meine Nase ist", erklärte er. Der heute dreifache Vater schilderte, wie unsicher er sich trotz seines wachsenden Ruhms in seinen Zwanzigern gefühlt habe – nicht nur wegen seiner Nase, sondern auch wegen seines Lächelns. "Ich mag mein Lächeln nicht. Ich will meine Zähne nicht zeigen, weil es mich unwohl fühlen lässt", gab er offen zu. Dass diese Unsicherheiten nichts Ungewöhnliches seien, machte er ebenfalls deutlich: "Die Zwanziger sind zum Scheitern da, um herauszufinden, wer man ist."

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Getty Images Schauspieler Chad Michael Murray

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Getty Images Chad Michael Murray bei der Premiere von “John Wick: Chapter 4”

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Getty Images Chad Michael Murray, Schauspieler