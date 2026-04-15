Chad Michael Murrays schockierende Schönheitsgeheimnisse

Chad Michael Murray (44) sorgt mit einer Geschichte aus seiner Vergangenheit für Aufsehen im Netz. Der Schauspieler war gerade einmal 18 Jahre alt, als er bei einem Burger King Opfer einer brutalen Attacke wurde. Drei Männer griffen ihn völlig zufällig an und fügten ihm dabei schwere Verletzungen zu. Seine Nase wurde bei dem Überfall so schlimm verletzt, dass sie auf die andere Seite seines Gesichts verschoben war. "Ich wurde in einem Burger King angegriffen, als ich 18 war, und meine Nase landete auf der anderen Seite meines Gesichts. Es waren drei Typen – was zum Teufel hätte ich denn tun sollen?", erklärte Chad im Jahr 2004 gegenüber Entertainment Weekly. Im Krankenhaus Cedar Sinai in Los Angeles wurde der Star aus Gilmore Girls und One Tree Hill behandelt, doch die Ärzte machten nicht einmal Röntgenaufnahmen, sondern bogen seine Nase einfach zurück in Position.

Nach dem Eingriff musste sich der Schauspieler jedoch mit Spekulationen auseinandersetzen, er habe sich einer Nasenoperation unterzogen. Diese Gerüchte ärgerten Chad sehr. "Aber es war keine Nasenoperation – ich hasse es, dass Leute sagen, es wäre eine Nasenoperation gewesen!", stellte er damals klar. Die Geschichte wurde jetzt erneut im Internet geteilt und sorgt für großes Erstaunen. Viele Nutzer können kaum glauben, dass der Star nach dem schrecklichen Vorfall sogar noch besser aussehen soll. "Stell dir vor, du wirst zusammengeschlagen und kommst danach noch besser aussehend raus", schrieb ein User auf X. Ein anderer kommentierte: "Er hat einen Schlag kassiert und sah trotzdem so aus."

Obwohl Chad seinem guten Aussehen einen Teil seines Ruhms verdankt, fühlte er sich zu Beginn seiner Karriere in seiner Haut unwohl. "Ich mochte meine Nase nicht, weil es nicht meine Nase war. Ich wurde in einem Burger King angegriffen, und meine Nasenoperation bestand aus ein paar Stichen, um sie wieder an ihren Platz zu bringen", erklärte er im vergangenen Jahr gegenüber Newsweek. Der heute zweifache Vater hatte bereits in jungen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Mit nur 15 Jahren lag er für zweieinhalb Monate im Krankenhaus, nachdem sich seine Därme verdreht hatten und er an inneren Blutungen litt. Er verlor damals 50 Prozent seines Blutes und schwebte in Lebensgefahr. Eine Krankenschwester namens Sandy rettete ihm durch eine Bluttransfusion das Leben, eine andere namens Alana brachte ihn später mit einer Modelagentur zusammen und ebnete ihm so den Weg nach Hollywood.

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Getty Images Chad Michael Murray, Schauspieler

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Frank Micelotta/ Getty Images Chad Michael Murray als Lucas Scott bei "One Tree Hill"

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Getty Images Schauspieler Sarah Roemer und Chad Michael Murray mit ihren zwei Kindern, Juli 2025