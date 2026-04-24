"Wer wird Millionär?" wird durch diese neue Show ersetzt

Montagabend ohne Günther Jauch (69) bei RTL: Nach der spannenden Ausgabe von Wer wird Millionär? am 20. April 2026, in der Kandidat Tom Wollnik vor der seltenen Millionenfrage stand und Bill Kaulitz (36) als Telefonjoker dabei war, verabschiedet sich der Quizklassiker vorerst aus dem Programm, wie t-online berichtet. Stattdessen übernimmt ab dem 27. April ein neues Quizformat den prominenten Primetime-Platz: "Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens" mit Ralf Schmitz (51).

In der neuen RTL-Gameshow tritt jeweils eine einzelne Person gegen ein 200-köpfiges Studiopublikum an und muss sich mit ihrem Bauchgefühl gegen die Masse behaupten. Bis zu viermal hat ein Kandidat die Chance, mit seiner Schätzung näher an der richtigen Antwort zu liegen als die Mehrheit der Zuschauer – gelingt das auch nur einmal, winken satte 10.000 Euro. Klappt es nicht, wächst der Jackpot der Vielen und wird im großen Finale besonders wichtig: Dann darf der beste Schätzer aus dem Publikum die Seiten wechseln und selbst als Einzelkandidat gegen die Menge antreten. Geplant sind zunächst drei Folgen am 27. April, 4. Mai und 11. Mai, danach ist vorerst Schluss.

"Wer wird Millionär?" ist seit 1999 fester Bestandteil des deutschen Fernsehens und zählt zu den langlebigsten Quizshows im deutschen TV. Moderator Günther ist von Beginn an das Gesicht der Sendung. Ende Mai kehrt das Format zumindest kurzzeitig zurück: RTL plant ein Pfingst-Special der Show. Ein genaues Datum, wann reguläre Folgen wieder am Montagabend zu sehen sein werden, steht noch aus.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Ralf Schmitz, Comedian

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"