Sommerpause: Wann läuft "Wer wird Millionär?" wieder?

Günther Jauch (69) und sein Millionen-Quiz machen weiterhin Pause bei RTL. Die letzte reguläre Folge von Wer wird Millionär? flimmerte bereits am 20. April über die Bildschirme – seitdem sucht man die beliebte Quizshow im Montagabend-Programm des Senders vergebens. Zwar gab es am 24. Mai noch ein Pfingst-Zocker-Special, bei dem Kandidaten auf bis zu zwei Millionen Euro hoffen durften, doch dabei handelte es sich lediglich um eine Sonderausgabe und keine Rückkehr in den regulären Sendebetrieb.

Ein genauer Termin, wann Günther mit neuen Kandidaten wieder im Studio steht, ist aktuell nicht bekannt – die Show befindet sich weiterhin in der Sommerpause, wie Stuttgarter Zeitung berichtet. Den begehrten Montagsplatz um 20:15 Uhr belegt RTL in der Zwischenzeit anderweitig. Seit dem 18. Mai läuft dort Bauer sucht Frau International – bis einschließlich 8. Juni begleitet Moderatorin Inka Bause (57) in der achten Staffel des Spin-offs wieder Single-Bauern und -Bäuerinnen bei ihrer Suche nach der großen Liebe, diesmal unter anderem in Dänemark, Kanada, Costa Rica und sogar bis hoch zum Polarkreis. Ab dem 15. Juni zeigt der Sender an dem Sendeplatz dann Wiederholungen von "Undercover Boss".

"Wer wird Millionär?" gehört seit Jahren zu den bekanntesten Shows im deutschen Fernsehen. Günther prägt das Format seit dem Start und wurde für viele Zuschauer zum festen Bestandteil des Montagabends. Auch Sticheleien aus der Redaktion gehören seit Jahren zur Show. Das bewies das Pfingst-Zocker-Special, bei dem Günther von den Oberarmen eines Kandidaten schwärmte. Die Redaktion konnte sich einen Kommentar dazu nicht verkneifen: Auf Günthers Moderationsbildschirm stand unübersehbar "Nicht so neidisch, Herr Jauch."

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

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RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025

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RTL Günther Jauch, November 2025