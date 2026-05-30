Das machte die WWM-Rekordgewinnerin mit dem Geld

Es war ein Abend für die Geschichtsbücher der deutschen Fernsehunterhaltung: Nadja Sidikjar aus Dresden gewann beim "Jackpot-Special" von Wer wird Millionär? 2015 die unglaubliche Summe von 1.538.450 Euro – mehr als je ein anderer Kandidat in der Geschichte der RTL-Quizshow. Die damals 30-jährige Kommunikationstrainerin setzte sich dabei gegen zwei weitere Teilnehmer durch und holte sich den Gesamtgewinn, den sich alle Kandidaten gemeinsam erspielt hatten. Bis heute hält Nadja diesen Rekord – sie ist die einzige Person, die je mehr als eine Million Euro aus der regulären Sendung mitnahm.

Das Sonderformat unterschied sich grundlegend vom klassischen Spielprinzip: Alle Gewinnsummen der Teilnehmer wurden zusammengezählt, und nur wer am Ende die meisten richtigen Antworten hatte, durfte das gesamte Geld behalten. Als Nadja und ein weiterer Kandidat nach der regulären Spielrunde mit jeweils 500.000 Euro gleichauf lagen, musste ein Stechen mit fünf Fragen die Entscheidung bringen. Bei der letzten davon – welcher Instrumentenname eine Kurzform ist – tippte die Dresdnerin blitzschnell auf "Cello" und wurde damit zur Millionärin. Moderator Günther Jauch (69) lobte sie mit den Worten: "Sie haben das taktisch sehr gut gemacht."

Den Rekordgewinn feierte Nadja im Gegensatz zu anderen Millionengewinnern ganz ohne Glamour: Statt Champagner gab es nach der Aufzeichnung gemeinsam mit ihrer besten Freundin einen Burger und für ihren damals dreijährigen Sohn am nächsten Tag einen großen Minion-Luftballon. Einen Teil des Geldes wollte sie in ein Haus investieren und langfristig anlegen, außerdem plante sie, ihrem Telefonjoker einen Treppenlift zu finanzieren. Beruflich blieb sie aktiv und bietet weiterhin Seminare in Sachsen an, wie Sächsischen Zeitung berichtet.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

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RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"