Carina Nagel schildert dramatischen Angriff auf ihren Hund

Realitystar Carina Nagel hat ihre Follower jetzt mit einem erschütternden Update auf Instagram versorgt und die genauen Umstände des Angriffs auf ihre Hündin namens Mami geschildert. Demnach traf sie auf eine Frau, die gleich drei Hunde dabei hatte – darunter einen kleinen und einen großen XXL-Bully. Zunächst ging der kleine Hund auf Mami los, die nach einer Zahnoperation geschwächt und kaum in der Lage war, sich zu verteidigen. Daraufhin eskalierte die Situation weiter. "Dann kam der große XXL-Bully und wollte wahrscheinlich den kleinen Hund verteidigen – ich habe keine Ahnung – und hat meinen Hund von der Bank runtergerissen, sie gepackt, sie geschüttelt. Oh, das war so schlimm, Leute", berichtete sie in ihrer Story.

Carina stand ihren Angaben zufolge direkt daneben und handelte sofort. Rund eine Minute habe es gedauert, bis der Bully Mami wieder losließ. Um ihre Hündin zu befreien, musste die Influencerin dabei zu härteren Maßnahmen greifen: "Ich musste den Hund verletzen", gestand sie offen. Dabei zog sich Carina auch selbst eine Verletzung an der Hand zu. Trotz des traumatischen Erlebnisses machte sie deutlich, dass sie dem Tier keinen Vorwurf mache: "Der Schuldige ist immer der Besitzer, weil du hast dein Tier unter Kontrolle zu haben. Du hast das zu erziehen, gerade so einen Hund."

Der Angriff hatte Mami schwer mitgenommen. Die Hündin trug insgesamt sechs Bisswunden davon, habe laut Carina sehr stark geblutet und musste in einer Tierklinik notoperiert werden. Die Influencerin hatte sich kurz darauf völlig aufgelöst bei ihren Followern gemeldet und berichtet, dass Mami vorerst stabil sei. Mit ihrem jetzt veröffentlichten Update liefert sie erstmals eine detaillierte Schilderung der dramatischen Minuten, in denen sie alles daransetzte, ihre Hündin zu retten.

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Instagram / carina.nl Carina Nagel, Reality-TV-Star

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Instagram / carina.nl Carina Nagel und ihre Hündin Mami

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Instagram / carina.nl Carina Nagels Hündin nach der Not-OP, April 2026