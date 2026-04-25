Nehmen Platz weg: Gerda Lewis kritisiert GNTM-Kandidaten

Mit einer klaren Meinung hat sich Gerda Lewis (33) jetzt in einer Instagram-Story zu Germany's Next Topmodel gemeldet. Die ehemalige Kandidatin schaute sich gerade eine neue Folge der Castingshow an und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Ihr Aufreger: Kandidatinnen, die bei bestimmten Shootings nicht mitmachen wollen und deswegen die Show verlassen. Konkret bezog sie sich auf eine Teilnehmerin, die in der vergangenen Folge ausstieg, weil sie ein Nacktfotoshooting ablehnte.

Gerda stört sich dabei weniger an der Ablehnung selbst als vielmehr daran, dass die Teilnehmerinnen die Anforderungen der Show vorab kennen. "Du weißt, dass ein Nackt-Shooting auf jeden Fall stattfinden wird. Genauso wie ein Unterwasser-Shooting – ist eigentlich auch ziemlich sicher, genauso wie ein Höhenshooting", erklärt sie in der Story. Wer panische Angst vor dem Nacktsein, vor Wasser oder vor Höhe habe und von vornherein sicher wisse, dass sie oder er es nicht machen könne, stehle damit anderen den Platz weg. "Dann frage ich mich: Warum nimmst du jemand anderem den Platz weg?", so Gerda. Gleichzeitig betonte sie, dass sie es nachvollziehen könne, wenn jemand Schwierigkeiten habe, sich aber dennoch hindurchkämpfe und es versuche.

Auch Gerda selbst kennt den Druck der Show nur zu gut. Vor rund zehn Monaten war sie beim großen Finale der vergangenen Staffel als Gast dabei. Doch noch bevor es losging, bekam sie zu Hause einen regelrechten Nervenzusammenbruch. "Ich habe total die Anxiety bekommen, weil wir ja noch mal walken mussten", erzählte sie damals in ihrer Instagram-Story. Der Grund für ihre Panik lag in ihrer eigenen GNTM-Vergangenheit. Schon in ihrer Staffel sei ihre Art zu laufen kritisiert worden, das habe ein "kleines Minitrauma" bei ihr hinterlassen. Am Ende stellte sie sich der Herausforderung trotzdem. Und sie war hinterher erleichtert und stolz: "Es hat so viel Spaß gemacht und es war wirklich ein Abend, der mir sehr viel Energie gegeben hat."

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Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, September 2025

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Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Juli 2025

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Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin