Diese Schwangerschaftsgelüste hat Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld (29) wird in ihrem aktuellen "Beau Society"-Newsletter überraschend konkret und verrät ihren Fans, welches Lebensmittel sie seit Beginn ihrer Schwangerschaft am meisten gelüstet. Die Schauspielerin gibt offen zu, dass sie von ihrem plötzlichen Heißhunger auf Garnelen selbst nicht sonderlich begeistert ist. "Es sind Garnelen. Wie gesagt, ich bin nicht begeistert davon. Aber ein Caesar-Salat mit gegrillten Garnelen ist in letzter Zeit ein absoluter Hit für mich geworden", schreibt die werdende Mutter in ihrem Newsletter. Normalerweise bestellt sie ihren Caesar-Salat mit Hähnchen, doch seit ihrer Schwangerschaft müssen es nun mal Garnelen sein.

Neben ihren Schwangerschaftsgelüsten verrät Hailee auch, wie sie ihre Abende mit ihrem Ehemann Josh Allen (29) verbringt. Das verliebte Paar hat kürzlich die Serie "Steal" mit Sophie Turner (30) gebinge-watched. "Es ist eine Miniserie auf Amazon Prime. Nur sechs Episoden. Wir hatten so viel Gutes gehört, also haben wir sie auf unsere Watchlist gesetzt. Der einfachste Binge ever", schwärmt die Schauspielerin. Sie gibt jedoch zu, damit gegen ihren eigenen Rat zu verstoßen, vor dem Schlafengehen nichts Überstimulierendes zu schauen. "Ich konnte einfach nicht widerstehen", gesteht sie. Zudem hat Hailee den Klassiker "The Sound of Music" wiedergesehen.

Mit Sophie arbeitete Hailee, die im Jahr 2010 mit gerade einmal 13, beziehungsweise 14 Jahren durch ihre Hauptrolle als Mattie Ross im Western-Film "True Grit" berühmt wurde, bereits 2015 für den Film "Barely Lethal" zusammen. Erst kürzlich hatte die 29-Jährige in ihrem Newsletter neue Fotos mit deutlich sichtbarem Babybauch geteilt und sich dabei auch gemeinsam mit Josh gezeigt. Das Paar, das seine Schwangerschaft öffentlich gemacht hat, freut sich sehr auf die Ankunft des Babys und gewährt den Fans dabei immer wieder persönliche Einblicke in diese besondere Lebensphase.

Getty Images Hailee Steinfeld bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills, Januar 2026

Imago Josh Allen und Hailee Steinfeld beim NFL Honors Red Carpet vor dem Super Bowl LIX im Saenger Theatre in New Orleans

Getty Images Hailee Steinfeld im Juni 2023