Rückschlag: Katie Prices Sohn Harvey hinkt nach einem Sturz

Für Katie Price (48) läuft es gerade alles andere als rund. Nachdem die britische Realitystar zuletzt mit den Nachrichten rund um ihren inhaftierten Ehemann Lee Andrews für Schlagzeilen gesorgt hatte, brachte sie in der neuesten Folge ihres Podcasts "The Katie Price Show" eine ganz andere Sorge zur Sprache: Ihr Sohn Harvey Price (24) hatte einen Sturz. Der 24-Jährige fiel im Flur des gemeinsamen Zuhauses hin und läuft seitdem mit einem Hinken. Dazu plagen ihn noch Zahnschmerzen, weswegen Katie einen Zahnarzttermin mit ihm geplant hatte. "Er saß hier bei mir, und der arme Kleine ist im Flur gestürzt und hinkt gerade ein bisschen", erzählte sie im Podcast und ergänzte: "Und sein Zahn schmerzt ihn, also gehe ich heute noch mit ihm zum Zahnarzt – er hat gerade alles auf einmal."

Über ihren Ehemann Lee wollte Katie in der aktuellen Folge hingegen nicht sprechen. Stattdessen kündigte sie an, eine eigene Podcast-Episode zu dem Thema für Abonnenten zu veröffentlichen. "Wir lassen das mit Lee erstmal aus – es ist so außer Kontrolle geraten, und ich brauche einfach etwas Ruhe davon", erklärte sie. Dafür sprach sie über ein anderes Missgeschick: Während einer Tour mit Sängerin Kerry Katona (45) soll sie rund 1.400 Pfund (1.621 Euro) an Strafzetteln angehäuft haben – sehr zum Missfallen ihrer Schwester Sophie, der das nach eigenen Worten "körperlich übel" macht.

Vor erst wenigen Tagen sorgte Katie bereits erneut mit ihrem Ehemann Lee für Aufsehen. Nach ihrer Rückkehr aus Dubai zeigte sie sich Berichten zufolge ohne Ehering öffentlich. Angeblich hatte sie Lee mehrfach im Al-Awir-Gefängnis besucht, wo er nach seiner Verhaftung in einer Zivilrechtsangelegenheit einsaß. Laut The Sun soll Katie sogar "aktiv ihre Rache" geplant haben. Ein anonymer Insider behauptete: "Niemand kennt Rache so gut wie Katie Price. Glaubt mir, sie plant und schmiedet." Wie die zwei aktuell tatsächlich zueinander stehen, bleibt abzuwarten.

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Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, Dezember 2025

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Instagram / katieprice Katie Price und Kerry Katona, 2025

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026