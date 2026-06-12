Wieder doppeltes Aus: Sie müssen "Match My Ex" verlassen

In der Kuppelshow Match My Ex steht wieder eine emotionale Xit-Night an – und am Ende gibt es erneut ein doppeltes Aus in der Villa. Gleich zu Beginn sorgt Leandro Fünfsinn (26) für ein neues Couple, als er Kandidatin Henna sich selbst zuordnet. Auch Fabrizio Behrens vermatcht seine Ex Rina überraschend mit Julius Tkatschenko, was für einige ungläubige Blicke bei den anderen sorgt. Für den größten Knall des Abends sorgt aber Calvin Steiner: Nach seinem Aus darf er Ex-Flamme Joanna neu verpartnern – und entscheidet sich kurzerhand für sich selbst. Mit den Worten "Weil ich mag dich immer noch sehr, sehr gerne. Wir müssen noch einiges klären" holt Calvin sich zurück in die Villa und mischt das Liebeskarussell erneut kräftig auf.

Aurelia Lamprecht (27) findet sich nach der Matching-Entscheidung erneut an der Seite von Calvin Ogara wieder – möglich gemacht durch Vermatcher Rob Solo, der damit bewusst ein Risiko eingeht, selbst aus der Villa zu fliegen. Tim Kühnel (29) holt sich wieder Emma Fernlund (25) an seine Seite. Sabrina Wlk und Fabrizio werden ebenfalls als neues Match der Villa zugesprochen. Dadurch stehen drei Männer ohne Partnerin da: Alan Wey, Daniel Fischer und Rob. Die Spannung steigt noch einmal deutlich, denn nur noch Anna Iffländer (30) ist unvermatched – und Julius' Wahl entscheidet, für wen das Abenteuer "Match My Ex" endet.

Nach langem Hin und Her fällt die Entscheidung schließlich auf ein bekanntes Duo: Anna wird erneut mit Daniel vermatcht, womit dieser im Rennen bleibt. Für Alan und Rob bedeutet die Entscheidung dagegen das endgültige Aus – sie müssen ihre Koffer packen und die Villa verlassen. Besonders Aurelia trifft der Abschied von ihrem Ex Rob hart, denn sie erkennt, dass er sich in der Xit-Night gewissermaßen "geopfert" hat, damit sie mit Calvin Ogara eine echte Chance bekommt. Unter Tränen bedankt sie sich bei ihm für seine ehrlichen und schönen Worte und nimmt emotional Abschied. Am Ende stellen beide fest, dass ihnen die Show geholfen hat, einen klaren Schlussstrich unter ihre gemeinsame Geschichte zu ziehen – ohne Streit und ohne böses Blut.

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CH Media Entertainment Die Männer der zweiten "Match My Ex" Staffel

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CH Media Entertainment Alan Wey, Rob Solo und Daniel Fischer in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Rob Solo und Aurelia Lamprecht in "Match My Ex"