Nach IVF-Kampf: Realitystar Sophie Kasaei begrüßt Sohn Brody

Sophie Kasaei (36) und Jordan Brook (31) sind Eltern geworden! Die Geordie Shore-Bekanntheit und ihr Partner, der aus The Only Way Is Essex bekannte Jordan, haben am 11. Juni ihren ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßt. Auf Instagram teilte das Paar ein erstes Foto des Neugeborenen und verkündete die freudige Nachricht mit den Worten: "Ein Moment, von dem wir so lange geträumt haben. Wir können nicht glauben, dass er endlich hier ist, gesund und glücklich. Baby Brody Jordan Daryll Brook. Unser kleines Wunder, das uns vervollständigt hat. Mama und Papa lieben dich." Das Baby wurde nach einer langen und schwierigen Reise zum Glück ein gesundes Kind.

Der Weg zum Elternglück war für Sophie und Jordan alles andere als einfach. Über zwei Jahre kämpfte das Paar mit Fruchtbarkeitsproblemen – darunter auch eine sogenannte chemische Schwangerschaft, also ein sehr frühzeitiger Verlust kurz nach der Einnistung des Embryos. Sophie hatte zudem mit der Lymphozyten-Immunisierungstherapie eine besondere Behandlungsform versucht, um ihre Chancen auf eine Schwangerschaft zu verbessern. Im Netz hatte sie damals erklärt: "Als Team nehmen wir jeden Tag, jede Woche und jeden Monat so, wie er kommt. Wir werden nicht aufgeben." Im Januar dann die erlösende Nachricht: Das Paar feierte eine extravagante Gender-Reveal-Party und bestätigte, dass ein Junge unterwegs ist.

Neben dem langen Weg durch die Fertilitätsbehandlungen mussten die beiden auch eine weitere schwere Prüfung bestehen. Jordan erkrankte an viraler Meningitis und Enzephalitis, war zeitweise nicht in der Lage zu laufen und wies Narbengewebe im Gehirn auf. Im April wurde er nach 22 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen. Sophie, die zu dem Zeitpunkt bereits schwanger war, konnte ihren Partner während des Krankenhausaufenthalts nicht besuchen, da dies für sie und das ungeborene Baby zu riskant gewesen wäre. Nachdem im Mai bekannt wurde, dass Jordans Leberwerte sich wieder normalisiert hatten und er damit einer drohenden Leberversagen-Gefahr entkommen war, sprach das Paar selbst von einem "Wunder" – ein Begriff, den sie nun auch für ihren kleinen Sohn Brody verwenden.

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Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei und Jordan Brook mit ihrem Sohn Brody Jordan Daryll, Juni 2026

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Instagram / sophiekasaei_ Jordan Brook und Sophie Kasaei, April 2026

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Instagram / sophiekasaei_ Sophie Kasaei und Jordan Brook, Dezember 2025