Ist sie noch Single? Elena Miras fühlt sich "nicht einsam"

Realitystar Elena Miras (34) genießt ihr Leben in vollen Zügen – und das ganz ohne Drama. Nachdem die Influencerin in der Datingshow Make Love, Fake Love nicht den passenden Partner gefunden hat, meldet sie sich jetzt auf Instagram mit einem ehrlichen Update über ihren Liebesstatus. Auf die direkte Frage eines Fans, ob sie aktuell Single sei, antwortet Elena mit einem klaren: "Ja." Sie ist weiterhin solo. Doch statt Liebeskummer oder Frust zeigt sich die TV-Bekanntheit in der Fragerunde erstaunlich gelassen und macht deutlich, dass das Alleinsein für sie kein Grund zur Traurigkeit ist.

Ein Follower schreibt: "Fühlst du dich einsam? Schade, dass du nicht den Richtigen gefunden hast bis jetzt." Die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin räumt ein, dass es in ihrem Alltag durchaus "ruhige Momente" gebe, in denen sie herunterkommt und viel nachdenkt. Sie betont: "Aber einsam fühle ich mich nicht. Ich habe gelernt, mich selbst zu wählen, mich zu respektieren und nicht einfach jemanden in mein Leben zu lassen, nur um nicht allein zu sein." Gleichzeitig gibt die Mutter einer Tochter zu verstehen, dass sie die Hoffnung auf die große Liebe keineswegs aufgegeben hat. "Ich glaube, der Richtige kommt nicht, wenn man sucht – sondern wenn man bereit ist", erklärt sie und ergänzt, sie sei lieber "ganz bei sich, als halb bei jemandem anderen".

In ihren Antworten zeigt Elena auch deutlich, welche Werte ihr in einer Beziehung wichtig sind. Respekt und Ehrlichkeit haben für die Schweizerin oberste Priorität. "Respektlosigkeit – egal von wem – und Lügen gehören für mich genauso dazu. Es gibt nichts, was ich weniger akzeptiere als Unehrlichkeit", stellt sie klar. Im selben Atemzug verrät die frühere Promi Big Brother-Bewohnerin, wie sie aktuell mit sich selbst umgeht: Perfektion sei nicht ihr Ziel, stattdessen arbeite sie daran, ehrlich zu sich zu sein und sich weiterzuentwickeln. "Ich bin auf dem Weg. Ich habe gelernt, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern ehrlich mit sich selbst – und daran zu wachsen", fasst Elena ihre persönliche Haltung zusammen.

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras und Kandidat Patrick bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras macht ein Selfie