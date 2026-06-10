Hingucker: Sylvie Meis überrascht Fans mit rockigem Bob-Look

Sylvie Meis (48) hat ihre Fans auf Instagram mit einem überraschenden neuen Look in Staunen versetzt. Die Moderatorin, die bislang für ihre langen blonden Haare bekannt ist, präsentierte sich plötzlich mit einem frechen Bob – und sorgte damit für jede Menge Gesprächsstoff in den sozialen Medien. Für ein aktuelles Magazin-Shooting verwandelte Haar- und Make-up-Artist Florian Ferino Sylvie von Grund auf: Statt ihrer gewohnten Mähne trägt Sylvie nun einen schulterlangen Bob mit sanften Stufen und langem Pony in kühlen, eisblonden Nuancen. Das ergibt einen modernen und zugleich rockigen Gesamteindruck.

Abgerundet wird der neue Look durch ein passendes Make-up: ein frischer Teint, zart roséfarbene Lippen und schimmernde Akzente rund um die Augen. Ob im Blazer oder in der Lederjacke – die Bilder aus dem Shooting, die Gala veröffentlichte, zeigen Sylvie in unterschiedlichen Outfits, die allesamt zur neuen Frisur passen. Obwohl vieles darauf hindeutet, dass es sich dabei um eine Perücke handelt, feiern ihre Follower die Typveränderung begeistert. "Wunderschön", schreibt eine Followerin unter dem Post, andere bezeichnen den neuen Look als "absolut perfekt" oder "echte Spitzenklasse". Viele Fans wünschen sich sogar, dass Sylvie den Bob dauerhaft trägt.

Sylvie Meis, die auch unter dem Namen Sylvie van der Vaart bekannt ist, zählt zu den bekanntesten Moderatorinnen im deutschsprachigen Fernsehen. Sie wurde in den Niederlanden geboren und erlangte hierzulande zunächst als Frau des früheren Fußballprofis Rafael van der Vaart (43) Bekanntheit, bevor sie sich als TV-Persönlichkeit und Model einen eigenen Namen machte. Regelmäßig gibt Sylvie, die sich entschieden hat, keine Männer mehr anzusprechen, auf Instagram Einblicke in ihr Leben – und sorgt mit Posts wie diesem immer wieder für Aufsehen bei ihrer Community.

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Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

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Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

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RTL II Sylvie Meis, "Love Island VIP"-Moderatorin