Ann-Kathrin Götze erzählt von Romes erstem Fußballtraining

Ann-Kathrin Götze (36) lässt ihre Community mal wieder ganz nah an ihrem Alltag teilhaben: In einem neuen TikTok-Clip nimmt das Model seine Fans beim Schminken vor dem Spiegel mit – und plaudert dabei über Sohn Rome und dessen allererstes richtiges Fußballtraining. Während Ann-Kathrin Foundation einarbeitet und ihre Haut massiert, erzählt sie, dass der Junge im Sommer sechs Jahre alt wird und sich schon lange für Fußball begeistert. Gemeinsam mit Ehemann Mario (33) brachte sie den Nachwuchs jetzt zum Training eines Teams, das als besonders talentiert im Umkreis gilt, wie sie in dem Video schildert.

In der Beauty-Routine, die sie ihren Followern Schritt für Schritt zeigt, mixt Ann-Kathrin Make-up-Talk und Mama-Storys. Zwischendurch berichtet sie, wie überrascht sie vom Niveau auf dem Platz war: Die Kinder seien extrem professionell gewesen, hätten Übersteiger gezeigt, sich die Bälle abgenommen und seien sehr fokussiert gewesen. Rome dagegen sei noch ganz verspielt über den Rasen gehüpft und habe viel Spaß gehabt. Jetzt wollen seine Eltern erst einmal abwarten, ob er sich in der Mannschaft wohlfühlt oder ob sie für ihn ein ruhigeres Team suchen.

Neben den Einblicken ins Training verrät die Influencerin auch ein paar private Pläne: Die Familie überlegt gerade, wohin es im Sommerurlaub gehen soll, wenn die Saison von Mario vorbei ist. Früher zog es sie oft nach Dubai, doch das steht dieses Jahr laut Ann-Kathrin nicht auf der Liste – deshalb bittet sie ihre Fans im Clip um Reisetipps. Die stolze Mama beschreibt Rome im Video als fröhlich und kindlich, der sich momentan vor allem ausprobieren soll, während Mario als Ex-Profi beim Thema Fußball das letzte Wort hat.

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Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze im Oktober 2024

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Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern, Juli 2024

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Instagram / annkathrin Mario und Ann-Kathrin Götze mit ihren Kindern, 2023