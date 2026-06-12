Ariana-Trennung: Ethan Slater zeigt sich erstmals öffentlich

Nur wenige Tage nach Bekanntwerden der Trennung von Ariana Grande (32) hat Ethan Slater (34) seinen ersten öffentlichen Auftritt absolviert. Der Schauspieler besuchte am 11. Juni in New York City die Freiluftaufführung von "Romeo und Julia" im Rahmen von Shakespeare in the Park im Delacorte Theater im Central Park. Auf dem grünen Teppich präsentierte sich der 34-Jährige in einem lässigen Look aus weißem T-Shirt, schwarzer Hose und weißen Sneakern, abgerundet durch eine silberne Kette – das zeigt ein Video auf Instagram.

Laut People haben die beiden Wicked-Kollegen ihre Beziehung bereits vor einigen Monaten still beendet, ehe die Nachricht öffentlich wurde. "Es ist einvernehmlich. Sie haben sich viel Zeit gelassen und die Entscheidung sorgfältig getroffen, getrennte Wege zu gehen", so eine Quelle gegenüber dem Magazin. "Sie sind weiterhin befreundet und unterstützen einander sehr." Ariana fokussiert sich derweil voll auf ihre Karriere. Seit dem 6. Juni ist die Sängerin auf ihrer "Eternal Sunshine"-Tour unterwegs – ihrer ersten Tournee seit 2019 – und bereitet zudem die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Petal" für den 31. Juli vor. Eine Quelle beschrieb sie gegenüber dem Newsportal als "unglaublich fokussiert" und betonte: "Sie wirkte sehr glücklich. Die Stimmung war rundum positiv."

Ariana und Ethan hatten sich im Sommer 2023 am Set von "Wicked" kennengelernt, wo die Sängerin die Glinda und er den Boq spielte. Lange hielten die beiden ihre Romanze eher privat, ehe sie im November 2024 ihre Beziehung auf Instagram offiziell machten. In einem Interview mit Entertainment Tonight schwärmte Ariana damals noch von ihrem Partner: "Er ist immer entzückend und so unglaublich in diesem Film – er ist so ein toller Mensch. Mein Herz ist sehr glücklich." Auch gegenseitige Unterstützung war in der Beziehung ein festes Thema: Ethan feierte im Januar 2025 Arianas Oscar-Nominierung für "Wicked" öffentlich, während sie ihn im März zu seinem Off-Broadway-Stück "Marcel on the Train" beglückwünschte, das er mitgeschrieben hatte und in dem er mitspielte.

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Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

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Getty Images Ethan Slater bei der Europa-Premiere von "Wicked: For Good" in London

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Imago Ariana Grande und Ethan Slater, März 2025