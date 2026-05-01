"Vollzeitjob": Ann-Kathrin Götze spricht über ihr Mamasein

Ann-Kathrin Götze (36) gibt regelmäßig Einblicke in ihr Leben – und jetzt teilte sie im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story ganz offen, wie es ihr als Mama wirklich geht. Das Model ist mit Fußballprofi Mario Götze (33) verheiratet und gemeinsam haben die beiden zwei kleine Kinder: Sohn Rome und Tochter Gioia. Auf die Frage einer Followerin, wie sie den Alltag mit den zwei Kleinen meistere, antwortete Ann-Kathrin ehrlich: "Ich schaffe es nicht, ich versuche auch nur, zu überleben."

Gleichzeitig stellte sie klar, dass sie ihr Familienleben trotz aller Herausforderungen nicht missen möchte. "Auf Instagram sieht alles immer so poliert aus – aber glaubt mir, mein Leben ist auch stressig und chaotisch. Aber es ist ein schönes Chaos, und ich würde es gegen nichts in der Welt eintauschen", schrieb sie weiter. Mit einer aufmunternden Botschaft wandte sie sich vor allem an ihre weibliche Community: "Im Moment gestalten wir als Frauen die Zukunft, also lasst uns einfach mal selbst auf die Schultern klopfen, dass wir das tun, und erkennen, dass es eine Mission ist und nicht etwas, das wir einfach so neben einer Million anderer Dinge tun sollten. Es ist ein Vollzeitjob."

Der Alltag der Familie ist dabei alles andere als gewöhnlich: Durch Marios Karriere als Fußballprofi zieht die Familie regelmäßig um. Zuletzt lebten die Götzes in Frankfurt, wo Mario bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag steht. Wie er selbst gegenüber RTL erklärte, haben sie sich an all ihren Wohnorten wohlgefühlt – "die Zukunft steht aber in den Sternen". Damit die Kinder trotzdem Stabilität erleben, haben Ann-Kathrin und Mario eine klare Regel etabliert: Einer der beiden ist immer zu Hause bei den Kindern.

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Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze, Influencerin

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Instagram / annkathrin Ann-Kathrin und Mario Götze mit ihren Kindern Gioia und Rome

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Instagram / annkathrin Ann-Kathrin Götze mit ihrem Mann Mario und den Kindern Rome und Gioia