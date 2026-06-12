Seltene Familienfotos zeigen Steve Irwins schönste Seite

Anlässlich des 34. Hochzeitstags von Steve (†44) und Terri Irwin (61) veröffentlicht People rührende Throwback-Fotos der Familie, die seltene und intime Einblicke in das Familienleben der beliebten Tierexperten gewähren. Die Bilder zeigen Steve und Terri gemeinsam mit ihren beiden Kindern Bindi (27) und Robert (22) in verschiedenen unvergesslichen Momenten – mal kuscheln die vier mit einem süßen Babykrokodil, mal reiten sie auf einem Elefanten durch die Straßen von Hollywood anlässlich der Filmpremiere von "The Crocodile Hunter: Collision Course" im Jahr 2002. Die herzerwärmenden Schnappschüsse fangen eine glückliche Familienzeit ein, die für immer festgehalten ist.

Zu den besonderen Bildern gehören auch Aufnahmen von Terris Schwangerschaft mit Sohn Robert, bei der Steve und Tochter Bindi den Babybauch der werdenden Mutter küssen. Ein weiteres Foto zeigt die Familie bei Roberts zweitem Geburtstag im Australia Zoo, dem Herzstück der Irwin-Familie. Tochter Bindi teilte anlässlich von Terris 61. Geburtstag auf Instagram eine Reihe von Throwback-Fotos mit Schlangen und Wildtieren und schrieb dazu: "Wir feiern die bemerkenswerteste Frau der Welt. Mum, ich liebe dich von ganzem Herzen und ich fühle mich unglaublich glücklich, deine Tochter zu sein." Auch zum 64. Geburtstag ihres verstorbenen Vaters meldete sich Bindi mit alten Bildern zu Wort: "Alles Gute zum Geburtstag, Dad. Wir vermissen dich so sehr", schrieb sie und ergänzte, dass ihre Tochter Grace "so stolz ist, allen zu erzählen, dass Opa Krokodil ihr Schutzengel ist."

Steve Irwin, der weltweit als "The Crocodile Hunter" bekannt wurde, hatte Terri im Jahr 1991 im Australia Zoo kennengelernt und sie ein Jahr später geheiratet. "Es war Liebe auf den ersten Blick", sagte Steve einst in einem gemeinsamen Interview mit seiner Frau in der Sendung "Enough Rope with Andrew Denton". Im September 2006 kam Steve bei Dreharbeiten für eine Dokumentation vor der australischen Küste ums Leben, als ihn ein Stachelrochen tödlich am Herzen traf. Das letzte gemeinsame Familienfoto zeigt ihn mit Terri, Bindi und Robert – sowie einem Krokodil – im Lakefield-Nationalpark, wenige Monate vor seinem Tod.

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Australia Zoo via Getty Images Robert, Terri, Steve und Bindi Irwin im Jahr 2006

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Getty Images Robert und Bindi Irwin, Kinder von Krokodilwrestler Steve Irwin

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Instagram / bindisueirwin Steve Irwin, seine Ehefrau Terri und seine beiden Kinder auf einem Familienfoto