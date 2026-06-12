Wohnen zu Schleuderpreisen: König Charles gibt Mietzuschuss

König Charles III. (77) bezahlt offenbar die Miete seiner Nichten Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) – und das zu deutlich vergünstigten Konditionen. Das geht aus einem Bericht des britischen National Audit Office hervor, der die Wohnimmobilien der Königsfamilie unter die Lupe genommen hat. Beatrice, 37, bewohnt demnach ein Apartment im St. James's Palace, während Eugenie, 35, das Ivy Cottage im Kensington Palace bewohnt. Beide Mieten liegen deutlich unter dem aktuellen Marktwert – und werden vollständig aus der sogenannten Privy Purse beglichen, also aus Charles' privatem Einkommen aus dem Herzogtum Lancaster.

Laut dem Prüfbericht basierten die Mietberechnungen für Eugenies Apartment bis vor Kurzem auf einer Marktbewertung aus dem Jahr 2018, während Beatrices Miete auf einer Bewertung aus dem Jahr 2020 fußt. Aktuell zahlt Eugenie 64 Prozent des aktuellen Marktwerts, Beatrice 68 Prozent. Wie hoch die konkreten Beträge sind, die Charles für seine Nichten überweist, wollte die Behörde nicht veröffentlichen – die genauen Summen seien privat. Neben den beiden Schwestern profitiert auch Prinzessin Michael von Kent (81) von einem ähnlichen Arrangement: Auch ihre Wohnung im Kensington Palace wird demnach vom König finanziert.

Die Enthüllung sorgt für Kritik. Der frühere liberaldemokratische Minister Norman Baker erklärte gegenüber britischen Medien: "Es gibt keinen Grund, warum nicht-arbeitende Mitglieder der Königsfamilie vom Herzogtum Lancaster subventioniert werden sollten. Die Königsfamilie nimmt die Öffentlichkeit mal wieder vollständig auf den Arm." Beatrice und Eugenie gelten als nicht-arbeitende Royals und gehen beide eigenen Berufen nach. Die Schwestern standen zuletzt auch aus einem anderen Grund im Fokus der Öffentlichkeit: Im Zusammenhang mit den kürzlich veröffentlichten Jeffrey Epstein-Akten tauchten ihre Namen in E-Mails auf, die nahelegten, dass ihre Mutter Sarah Ferguson (66) sie nach der Haftentlassung des verurteilten Sexualstraftäters mit ihm zusammengeführt haben soll.

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Collage: Imago, Imago Collage: Links: Prinzessinnen Beatrice und Eugenie bei der Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling 2026, Rechts: König Charles III.

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Imago Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie treffen zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble ein, 2026

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Getty Images Prinzessin Michael von Kent, britische Royal

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